Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,31
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,62
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,89
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,84
Экономия при брони: -10,71 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 19
66.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,11
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,64
Экономия при брони: -2,79 грн
Бажаемо здоровья
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Короп, ул. Табирцы Ивана, 5
115.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"