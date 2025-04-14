Днепр (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Днепр
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
6.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Днепр, ул. Яркая, 19
10.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,20 грн
Не болей
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,83
Экономия при брони: -4,67 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,24
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека оптовых цен
Каменское, просп. Возрождения, 144
25.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,50
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека бам
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
26.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -3,10 грн