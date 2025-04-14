Киев
Цефтрактам (Ceftractam)

Цефтрактам (Ceftractam)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,21 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,93 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -1,70 грн
71,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,28
Экономия при брони: -5,02 грн
66,26 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,13
Экономия при брони: -4,04 грн
67,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,00 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
108.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,63
Экономия при брони: -3,84 грн
62,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
111.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
112.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
55,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
114.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,60
Экономия при брони: -3,55 грн
68,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
116.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
116.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,31 грн
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