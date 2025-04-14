Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,28
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,13
Экономия при брони: -4,04 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
108.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,63
Экономия при брони: -3,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
111.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
112.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
114.7 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,60
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
116.0 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
116.4 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Цефтрактам порошок для раствора для инъекций 1500 мг флакон в пачке №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"