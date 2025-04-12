Следует избегать одновременного применения с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Побочные реакции теноксикама могут быть минимизированы путем применения минимальной эффективной дозы в течение минимального периода времени, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Способ применения и дозы» и информацию о рисках со стороны пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы ниже).

Кардиоваскулярные и цереброваскулярные эффекты

Во время применения препарата следует тщательно контролировать состояние пациентов с артериальной гипертензией и/или легкой или умеренной сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку при лечении НПВП сообщалось о развитии отеков и задержки жидкости.

Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может несколько увеличивать риск развития тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта). В настоящее время данных, чтобы исключить такой риск для теноксикама, недостаточно.

Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, установленной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует применять препарат только после тщательного анализа состояния. Аналогичный анализ необходимо сделать до начала длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

Сердечно-сосудистые, почечные и печеночные нарушения

Применение НПВП может вызвать дозозависимое уменьшение образования простагландина и быструю почечную недостаточность. Высокий риск таких реакций существует у пациентов, принимающих диуретики, и лиц пожилого возраста. У таких пациентов следует контролировать функцию почек (см. раздел «Противопоказания»).

Сообщалось о редких случаях повышения уровня трансаминаз сыворотки крови или другие признаки нарушения функции печени. В большинстве случаев речь шла о незначительном и временном повышении выше нормального диапазона. При значительном или стойком повышении следует прекратить применение теноксикама и выполнить соответствующие тесты. Особая осторожность необходима при применении у пациентов с имеющимися заболеваниями печени.

Применение НПВП в редких случаях может вызвать интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, папиллярный некроз или нефротический синдром вследствие угнетения синтеза почечного простагландина, который поддерживает почечную перфузию у пациентов со сниженным почечным кровотоком и общим объемом крови. У таких пациентов применение НПВП может вызвать выраженную декомпенсацию почек, после прекращения их применения возвращается к состоянию, которое наблюдалось до начала терапии. Наибольший риск таких осложнений существует в пациентов с имеющимися заболеваниями почек (включая диабет с нарушением функции почек), нефротическим синдромом, пониженным общим объемом крови, нарушениями функции печени и сердца у пациентов, одновременно принимающих диуретики или потенциально нефротоксические средства. Во время применения препарата таким пациентам следует постоянно контролировать функцию почек, печени и сердца. Пациентам с нарушениями функции почек, печени и сердца препарат следует применять в низкой возможной дозе. Следует с осторожностью применять НПВП пациентам с сердечной недостаточностью или артериальной гипертензией в анамнезе, поскольку при применении ибупрофена сообщали об отеках.

Дерматологические эффекты

Применение НПВП в редких случаях может вызвать кожные реакции, иногда летальные, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. раздел «Побочные реакции»). Риск развития подобных реакций является крупнейшим в начале лечения: в большинстве случаев первые проявления отмечались в течение первого месяца терапии. При первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других признаках гиперчувствительности следует немедленно прекратить применение препарата.

Применение у пациентов пожилого возраста

При применении НПВП пациентам пожилого возраста повышается частота возникновения побочных реакций, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, в том числе летальных (см. раздел «Способ применения и дозы»). Во время применения препарата у пациентов пожилого возраста следует соблюдать особую осторожность и регулярно контролировать их состояние для выявления возможных взаимодействий с лекарственными средствами, которые применяются одновременно, и регулярно проверять функцию почек, печени и сердечно-сосудистой системы, на которую могут влиять НПВП.

Влияние на фертильность женщин

Препарат может влиять на фертильность женщин и поэтому его не рекомендуется применять женщинам, желающим забеременеть. Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата у женщин, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследования по поводу бесплодия.

Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации

НПВП следует применять с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными болезнями в анамнезе.

При применении всех НПВП сообщали о возникновении желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфорации, в том числе летальных, которые могут развиться в любой момент лечения, с предупредительными симптомами или без них, как при наличии желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе, так и без них.

Риск подобных явлений увеличивается вместе с увеличением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву пищеварительного тракта, особенно осложненную кровотечением или перфорацией (см. раздел «Противопоказания»), а также у пациентов пожилого возраста. Таким пациентам лечение следует начинать с наименьшей возможной дозы. Для этих больных, а также для тех, кто принимает одновременно низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других средств, которые увеличивают риск осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с такими препаратами, как мизопростол или ингибиторы протонной помпы.

Пациентам, особенно пожилого возраста, с токсическим поражением пищеварительного тракта в анамнезе, следует сообщать о любых необычных симптомы, возникающих со стороны пищеварительного тракта, особенно о кровотечениях. Это особенно важно в начале лечения.

Препарат следует применять с осторожностью пациентам, которые одновременно получают лекарственные средства, увеличивающие риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Пациентов с симптомами заболеваний пищеварительного тракта, получающие лечение теноксикамом, следует тщательно контролировать. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы препарат следует немедленно отменить.

НПВП следует применять с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными болезнями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку теноксикам может обострить их проявления (см. раздел «Побочные реакции»).

Гематологические эффекты

Теноксикам снижает агрегацию тромбоцитов и может увеличивать время кровотечения, следует иметь в виду при запланированных крупных оперативных вмешательствах (например, замена сустава) и в случае необходимости определения времени кровотечения.

Офтальмологические эффекты

При применении НПВП сообщали о нарушениях со стороны органов зрения. В случае развития таких нарушений во время применения препарата следует провести офтальмологическое обследование.

Респираторные эффекты

Препарат применять с осторожностью пациентам с бронхиальной астмой или наличием бронхиальной астмы в анамнезе, поскольку прием НПВП может спровоцировать развитие бронхоспазма у таких пациентов.

Применение пациентам с системной красной волчанкой (СКВ) и смешанными заболеваниями соединительной ткани

При применении НПВП таким пациентам повышается риск развития асептического менингита (см. раздел «Побочные реакции»).

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.