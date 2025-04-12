Оксилитен (Oxiliten)
Оксилитен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: tenoxicam;
1 флакон содержит теноксикама 20 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), натрия гидроксид, трометамол, натрия метабисульфит, натрия эдетат.
1 ампула с растворителем содержит 2 мл воды для инъекций.
Лекарственная форма
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: желтый или желтовато-зеленый уплотненный порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные препараты. Оксикамы. Теноксикам.
Код АТС M01A C02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Теноксикам — нестероидный противовоспалительный препарат. Оказывает выраженное обезболивающее, противовоспалительное и некоторое жаропонижающее действие.
Как и для других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), точный механизм действия неизвестен, хотя, вероятно, он является многофакторным, включая угнетение биосинтеза простагландинов и уменьшение накопления лейкоцитов в месте воспаления.
Фармакокинетика.
Теноксикам в форме лиофилизата является препаратом длительного действия, введение дозы один раз в сутки является эффективным.
Теноксикам хорошо проникает в синовиальную жидкость, где его концентрация составляет примерно половину от его концентрации в плазме крови.
После введения теноксикама в дозе 20 мг его уровень в плазме крови в течение первых 2 часов быстро уменьшается, что связано с процессом распределения. После инъекции минимум через 15 минут достигается уровень, который составляет 90% или более от максимальной концентрации.
При рекомендуемом режиме применения 20 мг в сутки равновесная концентрация в плазме крови достигается в течение 10–15 дней. Кумуляции не ожидается.
Препарат прочно связывается с белками плазмы крови.
Теноксикам практически полностью метаболизируется в организме. Примерно 2/3 дозы выводится с мочой в виде фармакологически неактивного метаболита 5-гидроксипиридила, остальные — с желчью, в основном в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой гидроксиметаболитов.
Изменений фармакокинетики теноксикаму в зависимости от возраста пациента обнаружено не было, хотя индивидуальных различий, как правило, больше у пациентов пожилого возраста.
Показания
Облегчение боли и воспаления при остеоартрите и ревматоидном артрите.
Кратковременное лечение острых заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая растяжения, вывихи и другие повреждения мягких тканей.
При указанных показаниях препарат применять внутривенно или внутримышечно в случае невозможности применения теноксикама в форме таблеток.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к теноксикаму или к любым вспомогательным веществам препарата. Наличие в анамнезе симптомов повышенной чувствительности (включая симптомы астмы, ринит, ангионевротический отек или крапивница) к другим НПВП, включая ибупрофен и ацетилсалициловую кислоту, из-за возможной перекрестной чувствительности к теноксикаму.
- Рецидивирующая язвенная болезнь/кровотечения пищеварительного тракта в активной форме или в анамнезе (2 или более выраженных эпизодов язвенной болезни или кровотечения), язвенный колит, болезнь Крона, гастрит тяжелой степени, или желудочно-кишечное кровотечение, или перфорация, связанные с предыдущим применением НПВП.
- Тяжелая сердечная, печеночная, почечная недостаточность.
- Последний триместр беременности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Антикоагулянты: у здоровых добровольцев не наблюдалось клинически значимого взаимодействия между теноксикамом в форме лиофилизата и низкомолекулярным гепарином. Теноксикам значительной степени связывается с альбумином сыворотки крови и подобно другим НПВП может усиливать антикоагулянтный эффект варфарина и других антикоагулянтов (см. раздел «Особенности применения»). Особенно внимательно следует контролировать эффект антикоагулянтов и пероральных противодиабетических препаратов на начальных стадиях лечения теноксикамом.
Антиагреганты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): повышается риск кровотечения в пищеварительном тракте (см. раздел «Особенности применения»).
Антигипертензивные средства: теноксикам и другие НПВП могут ослаблять действие антигипертензивных средств.
Сердечные гликозиды: НПВП могут усиливать сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать уровень сердечных гликозидов в плазме крови при одновременном применении.
Циклоспорин: как и для всех НПВП, при одновременном применении с циклоспорином рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку возрастает риск нефротоксичности.
Циметидин: при одновременном применении с циметидином взаимодействие не выявлено.
Кортикостероиды: как и для всех НПВП, при одновременном применении с кортикостероидами следует соблюдать осторожность, так как повышается риск язвы или кровотечения в пищеварительном тракте (см. раздел «Особенности применения»).
Диуретики: снижение диуретического эффекта. НПВП способны задерживать ионы калия, натрия, а также жидкость и влиять на натрийуретическое действие диуретикив, усиливая риск нефротоксичности НПВП. Об этих свойствах следует помнить при лечении лиц с артериальной гипертензией или сердечной недостаточностью, поскольку теноксикам может ухудшать течение указанных заболеваний.
Литий: при применении НПВП сообщали о снижении элиминации лития. Если теноксикам назначать пациенту, который получает терапию литием, рекомендуется увеличить частоту мониторинга уровня лития, а пациента предупредить о необходимости потребления достаточного уровня жидкости и симптомы интоксикации литием.
Метотрексат: при одновременном применении с метотрексатом рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможности интоксикации метотрексатом, поскольку сообщалось, что НПВП снижают его элиминацию.
Мифепристон: НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку такие средства способны снижать эффект мифепристона.
НПВП, селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), салицилаты: следует избегать одновременного применения 2 или более НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту) из-за возможного повышения риска развития побочных реакций (см. раздел «Особенности применения»). Салицилаты могут вытеснять теноксикам из места связывания с белками, усиливая его клиренс и распределение. Одновременного лечения салицилатами или другими НПВП следует избегать из-за риска увеличения побочных реакций (особенно со стороны пищеварительного тракта).
Пеницилинамин, препараты золота для парентерального применения: у небольшого количества пациентов, принимавших одновременно эти средства, клинически значимого взаимодействия не наблюдалось.
Хинолоновые антибиотики: доклинические данные свидетельствуют, что применение НПВП повышает риск судорог, обусловленных хинолонами. При одновременном применении этих средств возможно повышение риска судорог у пациентов.
Такролимус: возможно усиление риска нефротоксичности при применении НПВП с такролимусом.
Зидовудин: возможно усиление риска гематологической токсичности при применении НПВП с зидовудином. Существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематом у ВИЧ-инфицированных пациентов с гемофилией при одновременном применении зидовудина и ибупрофена.
Особенности применения
Следует избегать одновременного применения с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Побочные реакции теноксикама могут быть минимизированы путем применения минимальной эффективной дозы в течение минимального периода времени, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Способ применения и дозы» и информацию о рисках со стороны пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы ниже).
Кардиоваскулярные и цереброваскулярные эффекты
Во время применения препарата следует тщательно контролировать состояние пациентов с артериальной гипертензией и/или легкой или умеренной сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку при лечении НПВП сообщалось о развитии отеков и задержки жидкости.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может несколько увеличивать риск развития тромботических явлений (например инфаркта миокарда или инсульта). В настоящее время данных, чтобы исключить такой риск для теноксикама, недостаточно.
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, установленной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует применять препарат только после тщательного анализа состояния. Аналогичный анализ необходимо сделать до начала длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Сердечно-сосудистые, почечные и печеночные нарушения
Применение НПВП может вызвать дозозависимое уменьшение образования простагландина и быструю почечную недостаточность. Высокий риск таких реакций существует у пациентов, принимающих диуретики, и лиц пожилого возраста. У таких пациентов следует контролировать функцию почек (см. раздел «Противопоказания»).
Сообщалось о редких случаях повышения уровня трансаминаз сыворотки крови или другие признаки нарушения функции печени. В большинстве случаев речь шла о незначительном и временном повышении выше нормального диапазона. При значительном или стойком повышении следует прекратить применение теноксикама и выполнить соответствующие тесты. Особая осторожность необходима при применении у пациентов с имеющимися заболеваниями печени.
Применение НПВП в редких случаях может вызвать интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, папиллярный некроз или нефротический синдром вследствие угнетения синтеза почечного простагландина, который поддерживает почечную перфузию у пациентов со сниженным почечным кровотоком и общим объемом крови. У таких пациентов применение НПВП может вызвать выраженную декомпенсацию почек, после прекращения их применения возвращается к состоянию, которое наблюдалось до начала терапии. Наибольший риск таких осложнений существует в пациентов с имеющимися заболеваниями почек (включая диабет с нарушением функции почек), нефротическим синдромом, пониженным общим объемом крови, нарушениями функции печени и сердца у пациентов, одновременно принимающих диуретики или потенциально нефротоксические средства. Во время применения препарата таким пациентам следует постоянно контролировать функцию почек, печени и сердца. Пациентам с нарушениями функции почек, печени и сердца препарат следует применять в низкой возможной дозе. Следует с осторожностью применять НПВП пациентам с сердечной недостаточностью или артериальной гипертензией в анамнезе, поскольку при применении ибупрофена сообщали об отеках.
Дерматологические эффекты
Применение НПВП в редких случаях может вызвать кожные реакции, иногда летальные, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. раздел «Побочные реакции»). Риск развития подобных реакций является крупнейшим в начале лечения: в большинстве случаев первые проявления отмечались в течение первого месяца терапии. При первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других признаках гиперчувствительности следует немедленно прекратить применение препарата.
Применение у пациентов пожилого возраста
При применении НПВП пациентам пожилого возраста повышается частота возникновения побочных реакций, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, в том числе летальных (см. раздел «Способ применения и дозы»). Во время применения препарата у пациентов пожилого возраста следует соблюдать особую осторожность и регулярно контролировать их состояние для выявления возможных взаимодействий с лекарственными средствами, которые применяются одновременно, и регулярно проверять функцию почек, печени и сердечно-сосудистой системы, на которую могут влиять НПВП.
Влияние на фертильность женщин
Препарат может влиять на фертильность женщин и поэтому его не рекомендуется применять женщинам, желающим забеременеть. Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата у женщин, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследования по поводу бесплодия.
Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации
НПВП следует применять с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными болезнями в анамнезе.
При применении всех НПВП сообщали о возникновении желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфорации, в том числе летальных, которые могут развиться в любой момент лечения, с предупредительными симптомами или без них, как при наличии желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе, так и без них.
Риск подобных явлений увеличивается вместе с увеличением дозы НПВП у больных, имеющих в анамнезе язву пищеварительного тракта, особенно осложненную кровотечением или перфорацией (см. раздел «Противопоказания»), а также у пациентов пожилого возраста. Таким пациентам лечение следует начинать с наименьшей возможной дозы. Для этих больных, а также для тех, кто принимает одновременно низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других средств, которые увеличивают риск осложнений со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность применения комбинированной терапии с такими препаратами, как мизопростол или ингибиторы протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, с токсическим поражением пищеварительного тракта в анамнезе, следует сообщать о любых необычных симптомы, возникающих со стороны пищеварительного тракта, особенно о кровотечениях. Это особенно важно в начале лечения.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам, которые одновременно получают лекарственные средства, увеличивающие риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациентов с симптомами заболеваний пищеварительного тракта, получающие лечение теноксикамом, следует тщательно контролировать. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы препарат следует немедленно отменить.
НПВП следует применять с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными болезнями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку теноксикам может обострить их проявления (см. раздел «Побочные реакции»).
Гематологические эффекты
Теноксикам снижает агрегацию тромбоцитов и может увеличивать время кровотечения, следует иметь в виду при запланированных крупных оперативных вмешательствах (например, замена сустава) и в случае необходимости определения времени кровотечения.
Офтальмологические эффекты
При применении НПВП сообщали о нарушениях со стороны органов зрения. В случае развития таких нарушений во время применения препарата следует провести офтальмологическое обследование.
Респираторные эффекты
Препарат применять с осторожностью пациентам с бронхиальной астмой или наличием бронхиальной астмы в анамнезе, поскольку прием НПВП может спровоцировать развитие бронхоспазма у таких пациентов.
Применение пациентам с системной красной волчанкой (СКВ) и смешанными заболеваниями соединительной ткани
При применении НПВП таким пациентам повышается риск развития асептического менингита (см. раздел «Побочные реакции»).
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Побочные реакции теноксикама могут быть минимизированы путем применения минимальной эффективной дозы в течение минимального периода времени, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Особенности применения»).
Взрослые
Препарат предназначен для внутривенного и внутримышечного применения.
Рекомендуемая доза составляет 20 мг один раз в сутки в течение первых 1–2 суток лечения, затем следует перейти на прием таблеток, которые нужно принимать каждый день в одно и то же время. Перед применением содержимое флакона необходимо растворить в 2 мл воды для инъекций, которая включена в комплект препарата. После полного растворения лиофилизата раствор следует использовать немедленно.
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата, поскольку при применении высоких доз не всегда достигается более выраженный терапевтический эффект, а риск возникновения побочных реакций повышается.
Продолжительность лечения теноксикамом острых расстройств опорно-двигательного аппарата обычно не превышает 7 суток. В исключительных случаях продолжительность терапии может быть продлен до 14 суток.
Пациенты пожилого возраста
Оксилитен, как и другие НПВП, следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста. Они имеют повышенный риск развития побочных реакций и чаще получают сопутствующие препараты или имеют нарушения функции почек, печени, сердечно-сосудистой системы. В случае необходимости препарат следует применять у пациентов пожилого возраста в самой эффективной дозе в течение короткого периода времени. Следует тщательно контролировать состояние таких пациентов для выявления желудочно-кишечных кровотечений в течение терапии НПВП.
Пациенты с нарушением функции почек и/или печени
|Клиренс креатинина
|Дозировка
|Больше 25 мл/мин
|Под контролем врача без коррекции режима дозирования (см. раздел «Особенности применения»)
|Ниже 25 мл/мин
|Недостаточно данных для рекомендации относительно применения
Препарат применять с осторожностью при низких концентрациях альбумина (например, при нефротическом синдроме) или при высокой концентрации билирубина в плазме крови, поскольку теноксикам связывается в значительной степени с белками плазмы.
Данных для рекомендаций относительно дозирования теноксикама пациентам с печеночной недостаточностью недостаточно.
Дети
Данных для предоставления рекомендаций по применению теноксикама детям недостаточно.
Передозировки
Симптомы.
Не было сообщений о тяжелых случаях передозировки теноксикамом. Симптомы передозировки НПВП включают головную боль, тошноту, рвоту, боль в эпигастрии, желудочно-кишечные кровотечения, изредка диарею, потерю ориентации, возбуждение, кому, сонливость, головокружение, шум в ушах, слабость, иногда судороги. Возможны значительная почечная или печеночная недостаточность при тяжелых отравлениях.
Лечение.
В случае необходимости проводить симптоматическую терапию. Следует поддерживать адекватную гидратацию, контролировать функции печени и почек. Пациент должен находиться под наблюдением врача в течение не менее 4 часов после передозировки. При частых или длительных судорогах внутривенно вводить диазепам. Может быть полезным введение Н2-антагонистов. Другие мероприятия проводить по показаниям в соответствии с клинического состояния пациента.
Побочные реакции
У большинства пациентов побочные реакции временные и не требуют прекращения лечения. Чаще всего проявляются побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сообщалось о развитии отеков, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, ассоциированных с лечением НПВП. Про диспноэ и сердцебиение сообщали редко.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение НПВП (в частности при высоких дозах и длительном применении) может повышать риск возникновения тромбоза артерий (например, инфаркт миокарда, инсульт) (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сообщали о фотосенсибилизации и буллезных реакциях, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Со стороны органа зрения: про нарушения со стороны органов зрения (такие как нарушение и помутнение зрения) сообщали с неизвестной частотой.
Со стороны пищеварительного тракта: частые побочные реакции связаны с пищеварительным трактом. Они включают диспепсию, тошноту, рвоту, боль в животе и дискомфорт, запор, диарею, метеоризм, расстройства пищеварения, эпигастральный дистресс, мелену, гематемезис, язвенные стоматиты, анорексию, обострение колита и болезни Крона (см. раздел «Особенности применения»).
Как и при применении других НПВП, существует риск язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, которые могут быть летальными, особенно у пациентов пожилого возраста (см. раздел «Особенности применения»).
Менее часто наблюдался гастрит.
О панкреатит сообщали очень редко.
Со стороны крови и лимфатической системы: наблюдалось снижение уровня гемоглобина, не связанное с желудочно-кишечными кровотечениями. Сообщалось об анемии, апластической анемией, гемолитической анемии, тромбоцитопении и нетромбоцитопенической пурпуре, лейкопении, нейтропении и эозинофилии. Нечасто сообщали про носовое кровотечение. Про агранулоцитоз сообщали редко.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени. Как и при применении большинства НПВП, наблюдались различные изменения показателей функции печени. У некоторых пациентов во время лечения могут увеличиваться уровни трансаминаз в сыворотке крови. Хотя такие реакции наблюдаются редко, при устойчивых отклонениях в печеночных тестах или их ухудшении, при наличии клинических признаков или симптомов заболевания печени или системных проявлениях (например, эозинофилия, сыпь) препарат следует отменить. Также сообщалось о гепатите и желтухе.
Реакции гиперчувствительности: при применении НПВП сообщали про реакции гиперчувствительности, которые включают неспецифические аллергические реакции и анафилактические реакции; реактивность дыхательных путей, включая бронхиальную астму, обострение астмы, бронхоспазм или диспноэ кожные нарушения — высыпания различных типов, алопеции, ангионевротический отек, зуд и пурпура. Изредка сообщали о расстройствах со стороны ногтей, эритеме, крапивнице и фотосенсибилизации. Как и при применении других НПВП, изредка сообщали про эксфолиативный и буллезный дерматит, включая эпидермальный некролиз, мультиформную эритема и синдром Стивенса — Джонсона, везикуло-буллезные реакции и васкулит.
Со стороны обмена веществ: редко наблюдались нарушения метаболизма, такие как гипергликемия, увеличение или уменьшение массы тела.
Со стороны нервной системы: могут наблюдаться недомогание и шум в ушах.
Менее частые сообщения включают асептический менингит (особенно у пациентов с имеющимися аутоиммунными расстройствами, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани) с такими симптомами как ригидность шеи, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка или дезориентация, головокружение, недомогание, утомляемость и сонливость.
Про головную боль, бессонницу, депрессию, нервозность, нарушения сна и головокружение сообщали редко. Про сонливость и парестезии сообщали с неизвестной частотой.
Со стороны психики: про спутанность сознания и галлюцинации сообщали с неизвестной частотой.
Со стороны мочевыделительной системы: сообщали о различных формах нефротоксичности, включающей интерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечную недостаточность.
Сообщалось про обратимое повышение азота мочевины и креатинина в крови (см. раздел «Особенности применения»).
Отчетность по побочным реакциям
Отчетность в отношении подозреваемых побочных реакций после утверждения лекарственного средства важна. Это позволяет продолжить мониторинг соотношения польза/риск применения лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемые побочные реакции через национальную систему отчетности.
Срок годности
3 года.
Стерильно!
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 20 мг во флаконе № 1 и растворитель (вода для инъекций) по 2 мл в ампуле № 1 в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Анфарм Эллас С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61-й км Национальной дороги Афины-Ламия, Схиматари Виотиас, 32009, Греция.
Заявитель
Гранд Медикал Групп АГ.
Местонахождение заявителя
Корнмаркт 10 СН-6004, Люцерн, Швейцария.