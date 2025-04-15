Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
264,29
Экономия при брони: -32,84 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
263,23
Экономия при брони: -28,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
263,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
257,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
259,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
269,94
Экономия при брони: -32,99 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
268,88
Экономия при брони: -31,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
263,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
254,90
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
256,40
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
264,20
Экономия при брони: -28,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
257,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
258,10
Экономия при брони: -22,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
261,70
Экономия при брони: -25,80 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
256,50
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
263,31
Экономия при брони: -31,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
268,59
Экономия при брони: -31,83 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
261,90
Экономия при брони: -26,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
251,40
Экономия при брони: -13,00 грн