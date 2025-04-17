Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
261,05
Экономия при брони: -13,94 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
254,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
229,17
Экономия при брони: -8,41 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
279,20
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
227,49
Экономия при брони: -7,18 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
276,84
Экономия при брони: -8,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
254,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,90 грн