ТЕНОКСИКАМ (TENOXICAMUM)

НПВП группы оксикамов; оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие, обусловленное нарушением синтеза простагландинов. Тормозит агрегацию тромбоцитов. Он также подавляет образование кислородных радикалов, тормозит фагоцитоз и хемотаксис лейкоцитов.

После приема внутрь C max в плазме крови достигается через 1/ 2 –2 ч. Биодоступность теноксикама — около 100%. Терапевтические концентрации в плазме крови, равные 2 и 4 мг/л, достигаются после однократного приема внутрь 20 и 40 мг теноксикама соответственно. Пища и антиацидные препараты замедляют всасывание теноксикама, но не снижают степень его абсорбции. Устойчивая концентрация в плазме крови — приблизительно 11 мг/л — достигается через 10–12 дней после ежедневного приема теноксикама в дозе 20 мг (1 раз в сутки). T ½ от 60 до 75 ч. Теноксикам легко проникает в синовиальную жидкость при остеоартрозе или ревматоидном артрите. Около 2/3 дозы экскретируется с мочой, 1/3 выводится с калом.