ТЕНОКСИКАМ (TENOXICAMUM) Действующее вещество
RTECS: 4-гидрокси-2-метил-N-2-пиридинил-2H-тиено(2,3-e)-1,2-тиазин-3-карбоксамид 1,1-диоксид.
НПВП группы оксикамов; оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие, обусловленное нарушением синтеза простагландинов. Тормозит агрегацию тромбоцитов. Он также подавляет образование кислородных радикалов, тормозит фагоцитоз и хемотаксис лейкоцитов.
После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается через 1/2–2 ч. Биодоступность теноксикама — около 100%. Терапевтические концентрации в плазме крови, равные 2 и 4 мг/л, достигаются после однократного приема внутрь 20 и 40 мг теноксикама соответственно. Пища и антиацидные препараты замедляют всасывание теноксикама, но не снижают степень его абсорбции. Устойчивая концентрация в плазме крови — приблизительно 11 мг/л — достигается через 10–12 дней после ежедневного приема теноксикама в дозе 20 мг (1 раз в сутки). T½ от 60 до 75 ч. Теноксикам легко проникает в синовиальную жидкость при остеоартрозе или ревматоидном артрите. Около 2/3 дозы экскретируется с мочой, 1/3 выводится с калом.
ревматоидный артрит, остеоартрит, болезнь Бехтерева, болевой синдром при травмах мягких тканей, периартрит, растяжение, вывих, острый приступ подагры.
назначают внутрь, в/м, в/в или ректально, обычно по 20 мг 1 раз в сутки в одно и то же время. При остром подагрическом артрите назначают 40 мг 1 раз в сутки в течение 2 дней, затем — по 20 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней.
повышенная чувствительность к препарату или другим НПВП, эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ, пожилой возраст, тяжелые заболевания почек, планируемый наркоз и оперативные вмешательства, период беременности и кормления грудью.
диспептические явления, боль в животе, метеоризм, диарея, головная боль, головокружение, повышение активности трансаминаз в сыворотке крови. Побочные эффекты, как правило, слабо выражены, носят преходящий характер и прекращаются самостоятельно в процессе лечения.
безопасность применения у детей не установлена.
теноксикам увеличивает выраженность эффектов непрямых антикоагулянтов. Не выявлено взаимодействия при одновременном применении с циметидином, гипогликемизирующими средствами, однако рекомендуется осуществление текущего контроля за действием пероральных гипогликемизирующих препаратов, особенно в начале лечения теноксикамом. Одновременное применение пробеницида повышает скорость элиминации теноксикама.