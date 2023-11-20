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Активные вещества — “Т”ТЕНОКСИКАМ (TENOXICAMUM)

ТЕНОКСИКАМ (TENOXICAMUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Артоксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10; World Medicine
Артоксан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 797 аптеках
от 171,04 грн
Цены в аптеках
Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3; World Medicine
Артоксан Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 World Medicine
В 577 аптеках
от 459,74 грн
Цены в аптеках
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, + вода д/ин. амп. 2 мл, + вода д/ин. амп. 2 мл, № 3; Rompharm Company Georgia LLC
Тенолиоф Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, + вода д/ин. амп. 2 мл, + вода д/ин. амп. 2 мл, № 3 Rompharm Company Georgia LLC
В 351 аптеке
от 573,50 грн
Цены в аптеках
Теникам лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 2 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 2 мл, № 1; Трибестар Фарм
Теникам Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, с растворителем (вода для инъекций) по 2 мл в ампулах, с раств. (вода д/ин.)амп. 2 мл, № 1 Трибестар Фарм
В 287 аптеках
от 189,18 грн
Цены в аптеках
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 1; Grand Medical Group
Оксилитен Лиофилизат для раствора для инъекций, 20 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 2 мл, с раств. в амп. 2 мл, № 1 Grand Medical Group
В 245 аптеках
от 158,10 грн
Цены в аптеках
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10; Grand Medical Group
Оксилитен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 10 Grand Medical Group
В 213 аптеках
от 160,46 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, порошок для приготовления инъекционного р-ра.
ТЕНОКСИКАМ (TENOXICAMUM)
CAS №: 59804-37-4 C13H11N3O4S2
USPDDN: 2H-тиено(2,3-e)-1,2-тиазин-3-карбоксамид, 4-гидрокси-2-метил-N-2-пиридинил-, 1,1-диоксид.
RTECS: 4-гидрокси-2-метил-N-2-пиридинил-2H-тиено(2,3-e)-1,2-тиазин-3-карбоксамид 1,1-диоксид.
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, порошок для приготовления инъекционного р-ра.

НПВП группы оксикамов; оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие, обусловленное нарушением синтеза простагландинов. Тормозит агрегацию тромбоцитов. Он также подавляет образование кислородных радикалов, тормозит фагоцитоз и хемотаксис лейкоцитов.
После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается через 1/2–2 ч. Биодоступность теноксикама — около 100%. Терапевтические концентрации в плазме крови, равные 2 и 4 мг/л, достигаются после однократного приема внутрь 20 и 40 мг теноксикама соответственно. Пища и антиацидные препараты замедляют всасывание теноксикама, но не снижают степень его абсорбции. Устойчивая концентрация в плазме крови — приблизительно 11 мг/л — достигается через 10–12 дней после ежедневного приема теноксикама в дозе 20 мг (1 раз в сутки). T½ от 60 до 75 ч. Теноксикам легко проникает в синовиальную жидкость при остеоартрозе или ревматоидном артрите. Около 2/3 дозы экскретируется с мочой, 1/3 выводится с калом.

ревматоидный артрит, остеоартрит, болезнь Бехтерева, болевой синдром при травмах мягких тканей, периартрит, растяжение, вывих, острый приступ подагры.

назначают внутрь, в/м, в/в или ректально, обычно по 20 мг 1 раз в сутки в одно и то же время. При остром подагрическом артрите назначают 40 мг 1 раз в сутки в течение 2 дней, затем — по 20 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней.

повышенная чувствительность к препарату или другим НПВП, эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ, пожилой возраст, тяжелые заболевания почек, планируемый наркоз и оперативные вмешательства, период беременности и кормления грудью.

диспептические явления, боль в животе, метеоризм, диарея, головная боль, головокружение, повышение активности трансаминаз в сыворотке крови. Побочные эффекты, как правило, слабо выражены, носят преходящий характер и прекращаются самостоятельно в процессе лечения.

безопасность применения у детей не установлена.

теноксикам увеличивает выраженность эффектов непрямых антикоагулянтов. Не выявлено взаимодействия при одновременном применении с циметидином, гипогликемизирующими средствами, однако рекомендуется осуществление текущего контроля за действием пероральных гипогликемизирующих препаратов, особенно в начале лечения теноксикамом. Одновременное применение пробеницида повышает скорость элиминации теноксикама.