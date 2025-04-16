Николаев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
230,34
Экономия при брони: -7,49 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
265,64
Экономия при брони: -25,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
249,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
282,78
Экономия при брони: -14,69 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
261,60
Экономия при брони: -17,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
253,50
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
256,38
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,05
Экономия при брони: -41,92 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
278,60
Экономия при брони: -39,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
252,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
254,10
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
269,04
Экономия при брони: -41,21 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
277,56
Экономия при брони: -33,74 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
266,01
Экономия при брони: -35,26 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
265,84
Экономия при брони: -14,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
258,54
Экономия при брони: -33,23 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
268,92
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
259,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
261,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
267,35
Экономия при брони: -27,26 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
274,74
Экономия при брони: -34,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
252,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн