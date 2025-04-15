Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
228,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
233,92
Экономия при брони: -8,95 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
258,91
Экономия при брони: -23,43 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
222,12
Экономия при брони: -10,09 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
213,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
226,10
Экономия при брони: -33,10 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
220,84
Экономия при брони: -8,84 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
228,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
213,90
Экономия при брони: -5,60 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
263,82
Экономия при брони: -10,72 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
207,25
Экономия при брони: -10,28 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
265,29
Экономия при брони: -29,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
261,05
Экономия при брони: -36,41 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
265,50
Экономия при брони: -41,25 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
270,00 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,00 грн