Киев (адрес не указан)
Доступно в 503 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
245,50
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
276,66
Экономия при брони: -14,72 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
277,33
Экономия при брони: -42,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
273,00
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group