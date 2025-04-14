Одесса (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
281,31
Экономия при брони: -12,96 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
282,41
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
280,23
Экономия при брони: -10,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
264,56
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
257,50
Экономия при брони: -25,60 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
247,60
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
258,89
Экономия при брони: -11,93 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
251,80
Экономия при брони: -19,90 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
268,52
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
288,54
Экономия при брони: -18,75 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
288,57
Экономия при брони: -18,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
273,49
Экономия при брони: -26,10 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
260,64
Экономия при брони: -30,11 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
264,82
Экономия при брони: -29,89 грн