Днепр (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,07
Экономия при брони: -35,35 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
276,40
Экономия при брони: -19,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
272,34
Экономия при брони: -34,81 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
276,61
Экономия при брони: -18,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
269,26
Экономия при брони: -17,03 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
269,67
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
260,50
Экономия при брони: -25,50 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
249,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
257,60
Экономия при брони: -17,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
265,18
Экономия при брони: -22,38 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
265,08
Экономия при брони: -28,15 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
262,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
262,60 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
281,58
Экономия при брони: -26,11 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
272,19
Экономия при брони: -15,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
262,17
Экономия при брони: -26,42 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
270,49
Экономия при брони: -26,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
262,92
Экономия при брони: -25,76 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
271,24
Экономия при брони: -29,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
264,04
Экономия при брони: -26,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
252,36
Экономия при брони: -8,09 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
266,90
Экономия при брони: -30,92 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
262,60 грн
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
271,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
265,32
Экономия при брони: -14,30 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
273,73
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Оксилитен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №10
Grand Medical Group
268,17
Экономия при брони: -17,15 грн
Оксилитен лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Grand Medical Group
275,58
Экономия при брони: -14,56 грн