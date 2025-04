Фармакодинамика.

Механизм действия

Терифлуномид — иммуномодулирующее средство с противовоспалительными свойствами, селективно и обратимо ингибирующее митохондриальный фермент дигидрооротатдегидрогеназу (ДГО-ДГ), необходимое для de novo синтеза пиримидина. Вследствие этого терифлуномид уменьшает пролиферацию делящихся клеток, требующих de novo синтеза пиримидина для своего развития. Точный механизм, за счет которого терифлуномид реализует свой терапевтический эффект по рассеянному склерозу (РС), не до конца ясен, но он опосредуется уменьшением количества лимфоцитов.

Фармакодинамические эффекты

Иммунная система. Влияние на количество иммунокомпетентных клеток в крови: в плацебо-контролируемых исследованиях терифлуномид в дозе 14 мг 1 раз в сутки вызвал легкое уменьшение количества лимфоцитов — в среднем менее чем на 0,3×109/л — в течение первых 3 месяцев лечения, после чего этот уровень сохранялся до конца лечения.

Потенциал по удлинению интервала QT. В плацебо-контролируемом комплексном исследовании интервала QT, проводившемся при участии здоровых добровольцев, терифлуномид в средней равновесной концентрации не проявлял ни одного потенциала по продлению интервала QTcF по сравнению с плацебо: наибольшее различие между средней величиной этого показателя на фоне приема терифлуномида и плацебо в соответствующие моменты времени составляла 3,45 мс с верхним пределом 90% ДИ 6,45 мс.

Воздействие на функцию почечных канальцев. В плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов, лечившихся терифлуномидом, наблюдалось уменьшение уровня мочевой кислоты в плазме крови в среднем в диапазоне 20 — 30% по сравнению с получавшими плацебо. Среднее снижение содержания фосфора в плазме крови составило около 10% в группе приема терифлуномида по сравнению с плацебо. Эти эффекты рассматриваются как связанные с усилением почечного выведения и не связаны с изменениями в функциях клубочков.

Клиническая эффективность и безопасность

Эффективность препарата Обаджио® была продемонстрирована в двух плацебо-контролируемых исследованиях — TEMSO и TOWER, в которых оценивался прием терифлуномида в дозах 7 мг и 14 мг 1 раз в сутки пациентами с рецидивирующим рассеянным склерозом (РРС).

В исследовании TEMSO в общей сложности 1088 пациентов с РРС рандомизировали для приема или терифлуномида в дозах 7 мг (n = 366) или 14 мг (n = 359) или плацебо (n = 363) в течение периода продолжительностью 108 недель. Все пациенты были с подтвержденным диагнозом РС (на основе критериев МакДональда, 2001 г.) с рецидивирующим клиническим течением, с прогрессированием или без него, и имели минимум 1 рецидив в течение предшествующего исследованию года или минимум 2 рецидива в течение 2 лет, предшествовавших исследованию. К моменту включения в исследование пациенты получили ≤ 5,5 балла по Расширенной шкале оценки выраженности инвалидизации (Expanded Disability Status Scale — EDSS). Средний возраст участников исследования составил 37,9 лет. У большинства пациентов был диагностирован рассеянный склероз рецидивирующего ремитирующего течения (91,5%), но у небольшой подгруппы пациентов был вторично прогрессирующий (4,7%) или прогрессирующий рецидивирующий рассеянный склероз (3,9%). Среднее количество рецидивов в течение года до включения пациентов в исследование составило 1,4, при этом у 36,2% пациентов на начальном уровне выявлялись контрастированные гадолинием очаги поражения. Медиана количества баллов по шкале EDSS на начальном уровне составила 2,50, при этом у 249 пациентов (22,9%) количество баллов по шкале EDSS на начальном уровне составило > 3,5. Средняя продолжительность заболевания со времени появления первых симптомов составила 8,7 лет. Большинство пациентов (73%) не получали препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, в течение 2 лет до включения в исследование. Результаты исследования показаны в таблице 1.

В исследовании TOWER в общей сложности 1169 пациентов с РРС рандомизировали для приема или терифлуномида в дозах 7 мг (n = 408) или 14 мг (n = 372) или плацебо (n = 389) в течение периодов различной продолжительности, которые закончились через 48 недель после рандомизации последнего пациента. Все пациенты были с подтвержденным диагнозом РС (на основе критериев МакДональда, 2005 г.) с рецидивирующим клиническим течением, с прогрессированием или без него, и имели минимум 1 рецидив в течение предшествующего исследованию года или минимум 2 рецидива в течение 2 лет, предшествовавших исследованию. На момент включения в исследование пациенты имели ≤ 5,5 балла по расширенной шкале оценки степени инвалидизации (Expanded Disability Status Scale — EDSS).

Средний возраст участников исследования составил 37,9 лет. У большинства пациентов был рассеян склероз рецидивирующего течения (97,5%), но у небольшой подгруппы пациентов был вторично прогрессирующий (0,8%) или прогрессирующий рецидивирующий рассеянный склероз (1,7%). Среднее количество рецидивов за год до включения пациентов в исследование составило 1,4. Относительно наличия контрастированных гадолинием очагов поражения на начальном уровне данные отсутствуют. Медиана количества баллов по шкале EDSS на начальном уровне составила 2,50, при этом у 298 пациентов (25,5%) количество баллов по шкале EDSS на начальном уровне составляло >3,5. Средняя продолжительность заболевания со времени появления первых симптомов составила 8 лет. Большинство пациентов (67,2%) не получали препарат, изменяющих течение рассеянного склероза в течение 2 лет до включения в исследование. Результаты исследования показаны в таблице 1.

Таблица 1

Основные результаты для одобренной дозы (данные для популяции пациентов, рандомизированных и получивших минимум одну дозу препарата [ITT])

Показатель Исследования TEMSO Исследования TOWER Терифлуномид 14 мг Плацебо Терифлуномид 14 мг Плацебо N 358 363 370 388 Клинические конечные точки Годовая частота рецидивов 0,37 0,54 0,32 0,50 Разница рисков (ДИ 95%) 0,17 (-0,26, -0,08)*** 0,18 (-0,27, -0,09)**** Количество пациентов без рецидивов в неделю 108 56,5% 45,6% 57,1% 46,8% Отношение рисков (ДИ 95%) 0,72 (0,58, 0,89)** 0,63 (0,50, 0,79)**** Уровень устойчивого прогрессирование инвалидизации в течение 3 месяцев в неделю 108 20,2% 27,3% 15,8% 19,7% Отношение рисков (ДИ 95%) 0,70 (0,51, 0,97)* 0,68 (0,47, 1,00)* Уровень устойчивого прогрессирование инвалидизации в течение 6 месяцев в неделю 108 13,8% 18,7% 11,7% 11,9% Отношение рисков (ДИ 95%) 0,75 (0,50, 1,11) 0,84 (0,53, 1,33) Конечные точки по критериям МРТ Не оценивались Смена ТЗ в неделю 108(1) 0,72 2,21 Изменение по сравнению с плацебо 67%*** Среднее количество контрастированных гадолинием очагов поражения на Неделя 108 0,38 1,18 Изменение по сравнению с плацебо (ДИ 95%) 0,80 (-1,20, -0,39)**** Количество уникальных активных очагов поражения на одно томографическое изображение 0,75 2,46 Изменение по сравнению с плацебо (ДИ 95%) 69% (59%; 77%)****

**** p < 0,0001 *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 по сравнению с плацебо.

1ТЗ — тяжесть заболевания: общий объем очагов поражения (T2 и T1, гипоинтенсивных) в миллилитрах.

Эффективность терапии пациентов с высокой активностью заболевания

В исследовании TEMSO был отмечен стабильный эффект лечения частоты рецидивов и уровня устойчивого прогрессирования инвалидизации в течение 3 месяцев в подгруппе пациентов с высокой активностью заболевания (n = 127). Согласно особенностям дизайна исследования, высокая активность заболевания определялась как 2 рецидива или более в течение 1 года при наличии на МРТ головного мозга 1 контрастированного гадолинием очага поражения или более. В исследовании TOWER подобный анализ подгрупп не производился, поскольку в этом исследовании не получали данные МРТ. Нет данных о количестве пациентов, у которых не отмечалось ответа на полный и надлежащий курс лечения бета-интерфероном (обычно не менее 1 года лечения), которые имели минимум 1 рецидив в течение предыдущего года на фоне получения лечения и у которых на МРТ головного мозга отмечалось по минимум 9 гипоинтенсивных очагов поражения в режиме Т2 или минимум 1 контрастированный гадолинием очаг поражения, а также относительно количества пациентов, у которых частота рецидивов в течение предшествующего исследованию не изменилась или увеличилась по сравнению с предыдущими 2 годами.

Исследование TOPIC было двойным слепым плацебо-контролируемым исследованием, в котором оценивали терапию терифлуномидом в дозах 7 мг и 14 мг 1 раз в сутки в течение периода продолжительностью до 108 недель у пациентов с первым клиническим проявлением демиелинизирующего процесса (средний возраст пациентов составил 32, 1 года). Первоначальной конечной точкой было время до возникновения второго клинического эпизода (рецидива). В общей сложности 618 пациентов рандомизировали для приема терифлуномида в дозах 7 мг (n = 205) или 14 мг (n = 216) или плацебо (n = 197). Риск второго клинического эпизода в течение 2 лет составил 35,9% в группе плацебо и 24,0% в группе приема терифлуномида в дозе 14 мг (отношение рисков: 0,57, 95% доверительный интервал: 0,38–0,87, p = 0,0087). Результаты исследования TOPIC подтвердили эффективность терифлуномида при рецидивирующе-ремитирующем рассеянном склерозе (РРРС), в том числе на ранней стадии РРРС с первым клиническим проявлением демиелинизирующего процесса и диссеминированием очагов поражения МРТ по времени и локализацией.

Эффективность терифлуномида сравнивалась с эффективностью подкожного введения бета-1а-интерферона (в рекомендуемой дозе — 44 мкг 3 раза в неделю) у 324 рандомизированных пациентов в исследовании (TENERE) с минимальной продолжительностью лечения 48 недель (максимальной — 114 недель). Первоначальной конечной точкой был риск неуспеваемости лечения (подтвержденный рецидив или окончательное прекращение лечения исследуемым препаратом в зависимости от наступающего ранее). Количество пациентов, которым было окончательно прекращено лечение исследуемым препаратом, в группе приема терифлуномида 14 мг составило 22 из 111 пациентов (19,8%), и причинами этого были побочные реакции (10,8%), отсутствие эффективности (3,6%), другие причины (4,5%) и невозможность проведения наблюдения за пациентом (0,9%). Количество пациентов, которым было окончательно прекращено лечение исследуемым препаратом, в группе подкожного введения интерферона бета-1а составило 30 из 104 пациентов (28,8%), и причинами этого были побочные реакции (21,2%), отсутствие эффективности (1,9%), другие причины (4,8%) и неудовлетворительное соблюдение протокола исследования (1%). По первичной конечной точке применения терифлуномида в дозе 14 мг/сут не имело преимуществ перед применением бета-1а-интерферона: процент пациентов с неуспешностью лечения через 96 недель, рассчитанный методом Каплана-Мейера, составил 41,1% по сравнению с 44,4% (в группе приема терифлуномида в дозе 14 мг (по сравнению с группой приема бета-1а-интерферона, p = 0,5953).

Педиатрическая популяция

Европейское агентство по лекарственным средствам освободило производителя от обязательства предоставить результаты исследований применения препарата Обаджио® детям в возрасте младше 10 лет для лечения рассеянного склероза (информация о применении препарата детям приведена в разделе «Способ применения и дозы»). Европейское агентство по лекарственным средствам предоставило производителю отсрочку по обязательству предоставлять результаты исследований применения препарата Обаджио® в одной или нескольких подгруппах педиатрической популяции для лечения рассеянного склероза (информация о применении препарата детям приведена в разделе «Способ применения и дозы»).

Фармакокинетика.

Абсорбция

Медиана времени до достижения максимальной концентрации в плазме крови после перорального приема терифлуномида составляет 1 — 4 часов после применения дозы; биодоступность препарата высока (около 100%).

Пища не оказывает клинически значимого влияния на фармакокинетику терифлуномида.

На основе средних прогнозируемых фармакокинетических показателей, вычисленных по результатам популяционного фармакокинетического анализа (ПопФК) с использованием данных о здоровых добровольцах и пациентах с РС, равновесная концентрация препарата достигается медленно (приблизительно в течение 100 дней, 3,5 месяца, до достижения 95% равновесной концентрации), а рассчитанное отношение кумуляции AUC составляет около 34.

Распределение

Терифлуномид в значительной степени связывается с белками плазмы крови (>99%), предположительно с альбумином, и распределяется преимущественно в плазме крови. Объем распределения после однократного введения препарата составляет 11 л. Однако этот уровень, скорее всего, занижен, поскольку у крыс наблюдалось значительное распределение в органы.

Биотрансформация

Терифлуномид умеренно метаболизируется и является единственным соединением, определяющимся в плазме крови. Основным путем биотрансформации терифлуномида является гидролиз; менее значимым путем — окисление. Второстепенные метаболические пути включают окисление, N-ацетилирование и сульфатное конъюгирование.

Элиминация

Терифлуномид экскретируется в желудочно-кишечный тракт преимущественно с желчью в виде неизмененного лекарственного препарата наиболее вероятно путем прямой секреции. Терифлуномид является субстратом эфлюксного транспортера ВCRP, который может участвовать в прямой секреции. В течение 21 дня 60,1% введенной дозы экскретируется с калом (37,5%) и мочой (22,6%). После процедуры быстрого выведения с использованием холестирамина выводится еще 23,1% (преимущественно с калом). По результатам индивидуального прогноза фармакокинетических показателей с использованием ПопФК модели терифлуномида у здоровых добровольцев и пациентов с РС медиана терминального периода полувыведения (t1/2z) составляла около 19 дней после многократного приема препарата в дозе 14 мг. После однократного введения общий клиренс терифлуномида составляет 30,5 мл/час.

Процедура ускоренного выведения: холестирамин и активированный уголь

Выведение терифлуномида из кровообращения можно ускорить, применяя холестирамин или активированный уголь, которые, как считается, блокируют процессы реабсорбции в кишечнике. Концентрации терифлуномида, которые определялись во время 11-дневной процедуры ускорения выведения терифлуномида с приемом 8 г холестирамина 3 раза в сутки, 4 г холестирамина 3 раза в сутки или 50 г активированного угля 2 раза в сутки после прекращения лечения терифлуномидом, продемонстрировали эффективность, что обеспечивали уменьшение концентрации терифлуномида в плазме крови более чем на 98%; при этом холестирамин действовал быстрее активированного угля. После отмены терифлуномида и назначения холестирамина в дозе 8 г 3 раза в сутки концентрации терифлуномида в плазме крови уменьшились на 52% на конец дня 1, на 91% на конец дня 3, на 99,2% на конец дня 7 и на 99,9% на конец дня 11. Выбор одной из трех процедур ускорения выведения препарата определяется переносимостью пациента. Если холестирамин в дозе 8 г 3 раза в сутки плохо переносится, можно назначить холестирамин в дозе 4 г 3 раза в сутки. В качестве альтернативы может также применяться активированный уголь (эти 11 дней не обязательно должны быть последовательными, если нет необходимости быстрого снижения концентрации терифлуномида в плазме крови).

Линейность/нелинейность

Системная экспозиция после приема терифлуномида в дозах 7 — 14 мг возрастает пропорционально дозе.

Характеристики отдельных групп пациентов

Пациенты мужского/женского пола, пожилые пациенты, педиатрические пациенты

По результатам ПопФК анализа у здоровых добровольцев и пациентов с РС выявлено несколько индивидуальных факторов вариабельности фармакокинетики препарата: возраст, масса тела, пол, расовая принадлежность и уровни альбумина и билирубина. Однако влияние этих факторов на фармакокинетику остается ограниченным (≤31%).

Печеночная недостаточность

Легкое и умеренное нарушение функции печени не влияет на фармакокинетику терифлуномида. В этой связи коррекция дозы для пациентов с легким и умеренным нарушением функции печени не предусмотрена. Однако терифлуномид противопоказан пациентам с тяжелой печеночной дисфункцией (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Противопоказания»).

Почечная недостаточность

Тяжелое нарушение функции почек не влияет на фармакокинетику терифлуномида. В этой связи коррекция дозы для пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек не предусмотрена.

Доклинические данные по безопасности

При многократном пероральном применении терифлуномида мышам, крысам и собакам в течение периода продолжительностью до 3, 6 и 12 месяцев соответственно было установлено, что основными органами-мишенями токсичности препарата были красный костный мозг, лимфоидные органы, полость рта/ желудочно-кишечный тракт, репродуктивные органы и поджелудочная железа. Также наблюдались признаки окислительного воздействия на эритроциты. Анемия, уменьшение количества тромбоцитов и эффекты со стороны иммунной системы, включая лейкопению, лимфопению и вторичные инфекции, были связаны с влиянием на красный костный мозг и/или лимфоидные органы. Большинство эффектов является отражением основного механизма действия соединения (ингибирование деления клеток). Животные более чувствительны к фармакологическим и, соответственно, токсичным эффектам терифлуномида, чем человек. Вследствие этого у животных токсические эффекты препарата наблюдались при уровнях экспозиции, эквивалентных таковым у человека при применении терапевтических доз или ниже.

Терифлуномид не был мутагенным in vitro или кластогенным in vivo. Кластогенность, выявленная in vitro, рассматривалась как косвенный эффект, связанный с дисбалансом нуклеотидного пула в результате фармакологических эффектов ингибирования ДГО-ДГ. Второстепенный метаболит ТФМА (4-трифторметиланилин) вызывал мутагенность и кластогенность in vitro, но не in vivo.

Признаков канцерогенности препарата у крыс и мышей не выявлено.

Фертильность у крыс не претерпевала изменений, несмотря на нежелательное влияние терифлуномида на репродуктивные органы самцов, в том числе уменьшение количества сперматозоидов. У потомства самцов крыс, которым терифлуномид вводили в спаривание с интактными самками, не наблюдалось внешних пороков развития. Терифлуномид был эмбриотоксичен у крыс и кроликов при применении в дозах, находящихся в пределах терапевтического диапазона для применения человеку. При введении терифлуномида беременным самкам крыс во время гестации и во время лактации также наблюдалось нежелательное влияние на потомство. Риск эмбриофетальной токсичности в результате приема терифлуномида отцом ребенка считается низким. Ожидается, что рассчитанная плазменная экспозиция у женщин в результате передачи препарата через семью пациента, получающего лечение препаратом, будет в 100 раз ниже плазменной экспозиции после перорального приема 14 мг терифлуномида.