Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
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Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12218,86 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12755,28
Экономия при брони: -469,22 грн
12286,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Оболонская, 4-А
5.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12343,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
6.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
7.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Днепра, 49
8.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -7,00 грн
12341,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 10
9.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн