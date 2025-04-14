Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12946,67
Экономия при брони: -660,61 грн
12286,06 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12011,10 грн
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
252.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -226,80 грн
11841,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
399.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони: -500,88 грн
12021,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
400.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
400.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
403.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
403.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Заречная, 44
404.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
404.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
406.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
408.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
410.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн