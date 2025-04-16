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Обаджио (Aubagio
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Обаджио (Aubagio
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Кривой Рог
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
131.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-226,80 грн
11841,20
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
202.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
314.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
11719,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
317.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
13208,44
Экономия при брони:
-922,38 грн
12286,06
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
341.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
341.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
341.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони:
-500,88 грн
12021,12
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
342.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
342.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Заречная, 44
342.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
343.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
346.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
346.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
350.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12218,86
грн
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