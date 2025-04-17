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Обаджио (Aubagio
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Обаджио (Aubagio
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Чернигов
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Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
121.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
123.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12345,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
127.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
128.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12218,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
128.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
13176,34
Экономия при брони:
-890,28 грн
12286,06
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони:
-500,88 грн
12021,12
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
129.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-2,70 грн
12345,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
131.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-2,70 грн
12345,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
131.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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