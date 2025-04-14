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Обаджио (Aubagio
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Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
348.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
349.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
369.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-226,80 грн
11841,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заречная, 44
434.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
434.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
435.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
435.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
435.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12405,10
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
435.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони:
-500,88 грн
12021,12
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
436.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
437.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
438.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
439.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
440.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12993,59
Экономия при брони:
-707,53 грн
12286,06
грн
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