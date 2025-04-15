Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -115,40 грн
12232,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
119.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12202,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
324.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Космонавтов, 42
324.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00 грн
Мед-сервис
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 21
447.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12405,10 грн
Мед-сервис
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
457.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12405,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
464.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12343,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
464.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
467.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12993,59
Экономия при брони: -707,53 грн
12286,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Оболонская, 4-А
467.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
467.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Днепра, 49
467.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12218,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
468.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
469.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн