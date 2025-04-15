Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -226,80 грн
11841,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
196.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
253.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
13208,44
Экономия при брони: -922,38 грн
12286,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
256.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
11719,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Каменская, 120
433.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 38
433.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
434.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони: -500,88 грн
12021,12 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 10
435.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
435.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
435.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони: -4,20 грн
12343,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Заречная, 44
435.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони: -339,60 грн
11728,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
440.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
441.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
442.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
444.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00 грн