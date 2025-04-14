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Обаджио (Aubagio
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Обаджио (Aubagio
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Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
70.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-226,80 грн
11841,20
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
126.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
198.3 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
13209,68
Экономия при брони:
-923,62 грн
12286,06
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
198.5 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
11719,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
378.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12519,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
378.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
379.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12522,00
Экономия при брони:
-500,88 грн
12021,12
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
380.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
380.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
380.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12348,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
12343,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Заречная, 44
381.1 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
382.9 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12068,00
Экономия при брони:
-339,60 грн
11728,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
386.0 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
386.4 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12342,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
388.8 км
Обаджио таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг блистер №28
Санофи-Авентис Украина
12347,50
грн
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