Острый бронхит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки бронхов без поражения легочной ткани (Царев В.П., 2013).

Около 5% взрослых ежегодно переносят хотя бы 1 эпизод острого бронхита, и до 90% из них обращаются за медицинской помощью. Вирусы являются основной причиной, вызывая 95% случаев острого бронхита у взрослых людей (Graham Worrall, 2008).

По течению бронхит имеет острое (2–3 нед) и затяжное (больше 1 мес) течение.

По локализации острого бронхита выделяют проксимальный (трахеобронхит) и дистальный (бронхиолит) (Царев В.П., 2013).

Механизм возникновения острого бронхита:

1) прикрепление вируса или бактерии к стенке бронха;

2) гибель цилиндрического эпителия бронха, снижение мукоцилиарного клиренса;

3) обнажение ирритантных рецепторов (быстро адаптирующихся), спрятанных в слизистой оболочке бронха;

4) хемотаксис к этим рецепторам лимфоцитов и нейтрофилов, возникновение отека и гиперсекреция слизи (Царев В.П., 2013).

Основные симптомы острого бронхита:

• кашель — первые несколько дней сухой, а в дальнейшем — тенденция к влажному;

• мокрота сначала прозрачная, затем она приобретает желтый цвет (присоединение бактериальной микрофлоры);

• ринит и заложенность носа, начинаются за несколько дней до появления кашля;

• чувство усталости;

• боль в мышцах;

• хрип или свист при дыхании;

• повышение температуры тела (Alex H. Gifford, 2018).

Мокрота — это слизистое отделяемое (патологический секрет) из бронхов и трахеи. Она состоит из гликопротеинов, которые называют муцинами, сывороточных белков с примесью клеточных остатков и бактерий. Реснички мерцательного эпителия дыхательных путей обеспечивают постоянное движение секрета и удаление избытка слизи. Мокрота же удаляется в основном рефлекторно, во время кашля (Bruce K. Rubin, 2014).

Пульмобриз — двухкомпонентный препарат, который оказывает муколитическое (разжижающее мокроту) и отхаркивающее действие.

Он отличается выраженным противовоспалительным действием, обладает бактерицидным эффектом, уменьшает отек бронхов, разжижает мокроту и тем самым способствует ее эффективной эвакуации из просвета бронхов, облегчая дыхание и улучшая состояние больного. Его действующие вещества: амброксола гидрохлорид и ацетилцистеин.

Амброксола гидрохлорид, метаболит бромгексина, увеличивает количество слизистого секрета, улучшает процесс откашливания, облегчает продуктивный кашель (Kardos P. et al., 2018).

Амброксола гидрохлорид относительно давно применяется в лечении различных заболеваний дыхательных путей. Он оказывает противовоспалительное действие — тормозит активность нейтрофилов, снижает образование свободных радикалов и высвобождение гидролитических ферментов; антиоксидантное — ингибирует перекисное окисление липидов; антибактериальное — ингибирует (предотвращает) прикрепление бактерий к поверхности бронхов (Cataldi M. et al., 2013); иммуномодулирующий эффект — снижает содержание эозинофилов и цитокинов в бронхоальвеолярном лаваже; способствует быстрой эвакуации слизи из бронхов; оказывает местный анестезирующий эффект за счет блокады натриевых каналов клеточной мембраны (Kardos P. et al., 2018).

Ацетилцистеин является производным аминокислоты цистеина, он относится к муколитикам. Основная ценность ацетилцистеина состоит в его антиоксидантной и стабилизирующей активности (Santus P. et al., 2014). Выявлено два механизма его антиоксидантного действия:

1. Непрямой — ацетилцистеин превращается в цистеин, который, в свою очередь, повышает концентрацию глутатиона в организме. Глутатион — это трипептид, состоящий из глутаминовой кислоты, цистеина и глицина, он является важным фактором химической детоксикации, играет ключевую роль в поддержании окислительно-восстановительного статуса клеток (Santus P. et al., 2014).

2. Прямой — ацетилцистеин содержит свободную сульфгидрильную группу ((-SH)-группу), которая и участвует в защите организма от окислительных процессов (Santus P. et al., 2014).

Механизм уменьшения выраженности воспаления заключается в ингибировании ядерного фактора каппа-В, подавлении активации B-лимфоцитов и снижении синтеза цитокинов (Yanping Pei et al., 2018). Антимикробные свойства — ацетилцистеин способен расщеплять бактериальные биопленки (Yanping Pei et al., 2018).

Ацетилцистеин и амброксола гидрохлорид до сих пор представляют огромный интерес для исследователей. Впервые их стали применять в пульмонологии. Ряд многолетних исследований доказывает разнообразие эффектов этих лекарственных веществ.

Ацетилцистеин обладает антимикробной активностью. Было доказано, что лечение ацетилцистеином снижает процент обострения заболевания и присоединения бактериальной микрофлоры у пациентов с хроническим бронхитом. Проводилась терапия ацетилцистеином в группе больных с хроническим бронхитом. Затем была проведена бронхоскопия с забором мокроты в этой группе пациентов и в контрольной, где терапия ацетилцистеином не проводилась. Результаты показали: в мокроте у больных в группе, получавшей ацетилцистеин, определялось значительно меньшее количество патогенных бактерий по сравнению с контрольной группой (Riise G.C. et al., 1994).

Амброксол обладает противовоспалительными свойствами. Это подтвердило исследование, в котором провоцировали развитие воспаления легких у крыс внутрилегочным введением кварца. Крысам вводилась доза амброксола гидрохлорида в дозе 0,91 мг/кг/сут. Показатели воспалительного процесса легких и пролиферации лимфатических фолликул вокруг бронхиолы, а также общие показатели были значительно ниже у тех крыс, которым вводили амброксола гидрохлорид, нежели в группе, которая не получала данный препарат (Shohei Kanie et al., 2018).

Пульмобриз — препарат, который объединяет свойства входящих в него действующих веществ. Он относится к группе препаратов, назначаемых при кашле и респираторных инфекциях. Это комбинированный муколитический препарат, применяемый в пульмонологии.

Показания

После опубликованных сообщений о реакциях гиперчувствительности и тяжелых кожных побочных реакциях, возможно, связанных с амброксолом, Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора Европейского Союза (PRAC) в апреле 2014 г. инициировал обзор безопасности амброксола во всех его зарегистрированных показаниях, который был завершен в 2016 г.

Клинический опыт, накопленный в результате рандомизированных клинических и обсервационных (клиническое исследование, в котором исследователь собирает данные путем простого наблюдения событий в их естественном течении) исследований, позволяет предположить, что амброксол является безопасным и хорошо переносимым средством для терапии бронхолегочных заболеваний с хорошо сбалансированным и благоприятным профилем риска и пользы. Все зарегистрированные побочные эффекты были легкими и самоограничивающимися (Cazan D. et al., 2018).

Ацетилцистеин, ацетилированный вариант аминокислоты L-цистеина, является источником сульфгидрильных (-SH)-групп и превращается в организме в метаболиты, способные стимулировать синтез глутатиона (обладает антиоксидантными свойствами), способствуя детоксикации и действуя непосредственно на свободные радикалы. Исторически сложилось, что его назначали как муколитическое средство при различных респираторных заболеваниях; однако, по-видимому, он также оказывает благоприятное воздействие в условиях, характеризующихся снижением уровня глутатиона или окислительного стресса (состояние, при котором в организме слишком много свободных радикалов), таких как ВИЧ-инфекция, рак, болезни сердца и курение сигарет.

Противопоказания

Возраст детей до 12 лет.

Гиперчувствительность к амброксолу гидрохлориду, ацетилцистеину или любому из компонентов препарата.

Противопоказанием являются также кровотечение из легочных сосудов; варикозное расширение вен пищевода.

В состав порошка Пульмобриз входит аспартам, который метаболизируется в фенилаланин. По этой причине пациентам с фенилкетонурией стоит применять таблетированную форму препарата.

Лактозы моногидрат тоже является вспомогательным веществом Пульмобриза. Поэтому применение препарата нежелательно при лактазной недостаточности.

Применение, дозы

Пульмобриз саше. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — по 1 саше 3 р/сут. Содержимое одного пакетика высыпать в емкость, добавить 100–200 мл теплой кипяченой воды (1 стакан) и выпить.

Пульмобриз таблетки. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка 3 р/сут, запивая достаточным количеством жидкости.

Взаимодействия

Ацетилцистеин совместим с препаратами, расширяющими бронхи. Он ингибирует токсический эффект парацетамола за счет образования глутатиона, который поглощает несвязанные радикалы.

При назначении препарата с антибиотиками (такими как тетрациклин, ампициллин, антибиотики цефалоспоринового ряда, аминогликозиды) происходит взаимодействие антибиотика с сульфгидрильной группой ацетилцистеина. Такая реакция приводит к снижению активности обоих лекарственных средств. Поэтому если назначен антибиотик сочетанно с Пульмобризом, то интервал между приемом препаратов — не менее 2 ч. Однако эта реакция не выявлена с антибиотиками цефиксимом, доксициклином.

Прием активированного угля и других сорбентов полностью нивелирует эффективность ацетилцистеина.

При сочетанном назначении с нитроглицерином ацетилцистеин, входящий в состав Пульмобриза, потенцирует сосудорасширяющее свойство нитроглицерина.

Побочные эффекты

Иммунологические реакции, включая анафилаксию, сыпь, покраснение и зуд слизистых оболочек, отек Квинке, диспноэ. Нарушения со стороны пищеварительной системы проявляются в виде гипо- или гиперсаливации, тошноты, рвоты, воспалений слизистой оболочки рта, диареи, запора, онемения слизистой оболочки ротовой полости. Также возможны бронхоспазм, учащение мочеиспускания; головная боль, дисгевзия — нарушение восприятия вкусовых рецепторов, нарушение слуха; тахикардия, артериальная гипотензия.

Прием препарата в период беременности нежелателен, так как его действие на эмбрион до конца не изучено. Прием возможен в тех ситуациях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Учитывая, что данный комбинированный препарат способен попадать в грудное молоко, не рекомендуется назначать терапию Пульмобризом женщинам, кормящим грудью.

Выводы

Пульмобриз — это эффективный поликомпонентный муколитик с отхаркивающим действием, обладающий умеренным антимикробным и противовоспалительным эффектом.

Его два основные компонента — амброксола гидрохлорид — муколитик, стимулятор выработки сурфактанта (смесь поверхностно-активных веществ), противовоспалительное средство, и ацетилцистеин — антиоксидант, проявляющий отхаркивающий эффект. Пульмобриз зарекомендовал себя в лечении острых бронхитов, симптоматической терапии ХОБЛ, применяется при подготовке к бронхоскопии и после ее проведения, как профилактика осложнений после трахеостомии.