Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
250,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
264,00
Экономия при брони: -45,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
238,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
235,93
Экономия при брони: -18,73 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
199,64
Экономия при брони: -34,78 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
236,65
Экономия при брони: -43,08 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
359,33
Экономия при брони: -76,68 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -45,70 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -71,70 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
180,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
238,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
180,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
238,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -45,80 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
383,10
Экономия при брони: -101,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
245,95
Экономия при брони: -8,23 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
346,89
Экономия при брони: -11,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -45,80 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
377,00
Экономия при брони: -95,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
238,74
Экономия при брони: -45,66 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
336,70
Экономия при брони: -61,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
235,24
Экономия при брони: -42,24 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
331,62
Экономия при брони: -53,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
237,88
Экономия при брони: -22,34 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
341,78
Экономия при брони: -67,55 грн