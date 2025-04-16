Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,30
Экономия при брони: -49,70 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
95,70
Экономия при брони: -24,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,21
Экономия при брони: -37,40 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
326,31
Экономия при брони: -49,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
180,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
238,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,15
Экономия при брони: -11,06 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
342,46
Экономия при брони: -37,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,27
Экономия при брони: -37,60 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,02
Экономия при брони: -60,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
243,43
Экономия при брони: -50,42 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
337,22
Экономия при брони: -58,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
242,99
Экономия при брони: -49,98 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
336,61
Экономия при брони: -57,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -46,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,60
Экономия при брони: -77,00 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
227,64
Экономия при брони: -34,63 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
343,54
Экономия при брони: -64,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
227,03
Экономия при брони: -34,04 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
321,80
Экономия при брони: -45,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,30
Экономия при брони: -49,70 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -76,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн