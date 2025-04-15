Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
240,83
Экономия при брони: -49,05 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
339,65
Экономия при брони: -28,91 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -43,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
208,30
Экономия при брони: -57,70 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -78,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
194,00
Экономия при брони: -43,40 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,60
Экономия при брони: -73,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
240,20
Экономия при брони: -48,59 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
345,10
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
240,33
Экономия при брони: -48,07 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,94
Экономия при брони: -62,47 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -43,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -73,10 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
94,05
Экономия при брони: -23,82 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
208,30
Экономия при брони: -57,70 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -73,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -43,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -78,10 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80
Экономия при брони: -94,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс