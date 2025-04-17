Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -45,40 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,50
Экономия при брони: -71,90 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,48
Экономия при брони: -7,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
194,00
Экономия при брони: -45,80 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -76,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
194,50
Экономия при брони: -46,30 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
264,34
Экономия при брони: -71,14 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
372,00
Экономия при брони: -82,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -45,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -76,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
239,70
Экономия при брони: -46,37 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,05
Экономия при брони: -37,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
194,50
Экономия при брони: -46,30 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,50
Экономия при брони: -71,90 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
235,65
Экономия при брони: -42,45 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
332,19
Экономия при брони: -42,65 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -45,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
270,40
Экономия при брони: -75,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
236,48
Экономия при брони: -43,63 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
333,50
Экономия при брони: -43,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
241,49
Экономия при брони: -48,29 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
340,58
Экономия при брони: -50,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс