Киев
Пульмобриз® (Pulmobreathe®)

Пульмобриз® (Pulmobreathe®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 988 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
166,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
229,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
210,21 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
217,44 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
303,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
164,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
229,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
217,54 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
303,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -35,60 грн
158,10 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -78,10 грн
193,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
86,80
Экономия при брони: -13,15 грн
73,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -34,80 грн
158,80 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
193,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
272,60
Экономия при брони: -58,53 грн
214,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
166,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
224,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
208,56 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
203,10
Экономия при брони: -43,62 грн
159,48 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,60
Экономия при брони: -57,53 грн
214,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
236,32
Экономия при брони: -20,25 грн
216,07 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
333,28
Экономия при брони: -29,04 грн
304,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
219,89 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
314,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
206,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
267,20
Экономия при брони: -43,42 грн
223,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
231,59 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
335,60 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
163,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
224,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
239,65
Экономия при брони: -47,46 грн
192,19 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
337,98
Экономия при брони: -69,16 грн
268,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -73,10 грн
193,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
260,40
Экономия при брони: -39,00 грн
221,40 грн
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