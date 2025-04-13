Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 988 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -35,60 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -78,10 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
86,80
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,60
Экономия при брони: -34,80 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
272,60
Экономия при брони: -58,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
203,10
Экономия при брони: -43,62 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,60
Экономия при брони: -57,53 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
236,32
Экономия при брони: -20,25 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
333,28
Экономия при брони: -29,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
267,20
Экономия при брони: -43,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
239,65
Экономия при брони: -47,46 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
337,98
Экономия при брони: -69,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -73,10 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
260,40
Экономия при брони: -39,00 грн