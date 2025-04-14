Киев
Пульмобриз® (Pulmobreathe®)

Пульмобриз® (Pulmobreathe®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 439 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
227,05 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
225,73 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
330,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
211,19 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
371,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
163,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
229,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
225,55
Экономия при брони: -33,45 грн
192,10 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
339,92
Экономия при брони: -70,77 грн
269,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
231,65 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
339,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,76 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
345,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
231,32 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
341,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
232,40
Экономия при брони: -40,86 грн
191,54 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
347,06
Экономия при брони: -65,06 грн
282,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,30
Экономия при брони: -35,90 грн
161,40 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -73,10 грн
193,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
134,09
Экономия при брони: -26,35 грн
107,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,42 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
336,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -32,30 грн
161,40 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
193,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
263,24 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,87 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
338,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
230,34 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
336,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
229,57 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
343,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
193,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
381,40
Экономия при брони: -73,60 грн
307,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
231,01 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
336,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
227,56 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
332,40 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
165,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
227,00 грн
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