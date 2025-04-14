Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 357 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
242,16
Экономия при брони: -26,61 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
333,11
Экономия при брони: -15,35 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
250,25
Экономия при брони: -27,18 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
332,96
Экономия при брони: -12,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
259,04
Экономия при брони: -67,44 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
334,24
Экономия при брони: -42,14 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
235,51
Экономия при брони: -43,91 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
332,00
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,30
Экономия при брони: -43,00 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -73,00 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс