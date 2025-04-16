Пульмобриз® (Pulmobreathe®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
246,00
Экономия при брони: -49,47 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
330,75
Экономия при брони: -28,89 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
193,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,30
Экономия при брони: -71,70 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
251,04
Экономия при брони: -57,47 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
360,63
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,50
Экономия при брони: -48,30 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
261,76
Экономия при брони: -68,65 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
337,76
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
246,57
Экономия при брони: -53,46 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
341,57
Экономия при брони: -32,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
197,50
Экономия при брони: -48,30 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
271,40
Экономия при брони: -76,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
208,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
264,50
Экономия при брони: -69,90 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №10
Мови Хелс
208,30
Экономия при брони: -59,10 грн
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
266,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
375,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
263,72
Экономия при брони: -70,97 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
340,29
Экономия при брони: -50,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пульмобриз® таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Мови Хелс
251,23
Экономия при брони: -58,30 грн
Пульмобриз® порошок для оральной суспензии саше 2 г №20
Мови Хелс
337,79
Экономия при брони: -55,21 грн