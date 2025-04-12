Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Отикаин-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующие вещества: phenazone, lidocaine;
1 г препарата содержит феназона 40 мг, лидокаина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин, натрия тиосульфат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли ушные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до желтоватого цвета со спиртовым запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в отологии. Код АТС S02D A30.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат представляет собой комбинацию двух активных ингредиентов: феназона и лидокаина.
Феназон: производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами.
Лидокаин: местный анестетик амидной группы. Комбинация феназона с лидокаином обусловливает синергический обезболивающий/противовоспалительный эффект.
Фармакокинетика.
Резорбцию любого из компонентов препарата через кожу не изучали. Резорбция почти отсутствует.
Системное всасывание активных компонентов не предвидится (при отсутствии повреждений барабанной перепонки).
Действие препарата (уменьшение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается с 5-й минуты после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 минут.
Показания
Местное симптоматическое лечение определенных болевых состояний среднего уха с интактной барабанной перепонкой у детей в возрасте старше 1 месяца и взрослых при:
среднем отите в остром периоде;
фликтенулезном вирусном отите (послегриппозный);
баротравматическом отите.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам, любым компонентам препарата или к амидным местноанестезирующим лекарственным средствам. Перфорация барабанной перепонки травматического или инфекционного происхождения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В настоящее время нет данных о возможности возникновения клинически значимых взаимодействий.
Особенности применения
Перед любым применением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки (как мера пресечения). Если есть деструкция барабанной перепонки, введение препарата в ухо может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях.
Следует учитывать, что препарат содержит активный компонент, который может показать положительный результат в антидопинговом тесте.
Способ применения и дозы
Детям в возрасте старше 1 месяца и взрослым закапывать 2–3 раза в сутки по 4 капли в наружный слуховой проход уха, в котором ощущается боль. Курс лечения не должен превышать 10 дней. После чего необходим пересмотр лечения.
Способ применения: для применения в ухо.
Для того, чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным раствором, следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Затем открутить крышку с флакона, закапать 4 капли с помощью капельницы. После применения навинтить капельницу на флакон и вложить флакон в упаковку.
Дети
Нет данных по безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте младше 1 месяца. Применять детям в возрасте старше 1 месяца после консультации и по рекомендации врача.
Побочные реакции
Со стороны органов слуха и равновесия: местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемию наружного слухового прохода, зуд, кожная сыпь.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Срок годности после вскрытия флакона не более 4 недель.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 8 г или 16 г во флаконе с крышкой-капельницей со стеклянной пипеткой в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.