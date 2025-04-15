Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
131,01
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
133,27
Экономия при брони: -6,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
142,70
Экономия при брони: -15,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,05
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
130,57
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
132,10
Экономия при брони: -8,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
143,12
Экономия при брони: -31,38 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,93
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,79
Экономия при брони: -9,70 грн