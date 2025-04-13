Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 532 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -19,60 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,60
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,59
Экономия при брони: -11,92 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,46
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -19,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье