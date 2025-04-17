Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
149,50
Экономия при брони: -19,90 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
136,10
Экономия при брони: -6,50 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
155,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,44
Экономия при брони: -12,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
149,50
Экономия при брони: -19,90 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,14
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,70
Экономия при брони: -13,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,49
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
156,60
Экономия при брони: -27,00 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,40
Экономия при брони: -12,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,70 грн