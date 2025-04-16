Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,39
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
138,47
Экономия при брони: -6,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,43
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,26
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
158,27
Экономия при брони: -7,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
136,10
Экономия при брони: -8,20 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,83
Экономия при брони: -5,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
131,56
Экономия при брони: -5,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,30
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,76
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
132,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
131,13
Экономия при брони: -5,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -24,00 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн