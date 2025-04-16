Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
136,44
Экономия при брони: -6,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,40
Экономия при брони: -15,13 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,49
Экономия при брони: -10,02 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -11,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
149,50
Экономия при брони: -21,20 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
156,60
Экономия при брони: -28,30 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,37
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
124,80
Экономия при брони: -6,57 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
137,06
Экономия при брони: -8,08 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
142,65
Экономия при брони: -9,43 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
138,24
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
123,87
Экономия при брони: -5,71 грн