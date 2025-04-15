Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,10
Экономия при брони: -9,89 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
132,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
155,90
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
133,38
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
133,46
Экономия при брони: -11,25 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
159,20
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
149,50
Экономия при брони: -20,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
132,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
132,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
148,70
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
149,50
Экономия при брони: -20,70 грн