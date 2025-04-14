Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
129,21
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
143,72
Экономия при брони: -9,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
142,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
141,91
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
147,36
Экономия при брони: -8,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
159,20
Экономия при брони: -26,00 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
134,82
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
139,92
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
144,18
Экономия при брони: -10,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
143,46
Экономия при брони: -5,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
159,20
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
151,90
Экономия при брони: -18,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн