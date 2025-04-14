Отикаин-Здоровье (Oticaine-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
141,04
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
128,13
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
140,06
Экономия при брони: -8,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
159,20
Экономия при брони: -28,90 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
143,10
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
143,44
Экономия при брони: -11,99 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 8 г №1
Корпорация Здоровье
152,00
Экономия при брони: -21,70 грн
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
152,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
147,73
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
141,60
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье
145,67
Экономия при брони: -9,47 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Отикаин-Здоровье капли ушные, раствор флакон с крышкой-капельницей 16 г №1
Корпорация Здоровье