Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Милдракор-Новофарм инструкция по применению
Состав
действующее вещество: meldonium; 1 мл содержит мельдония 100 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Кардиологические препараты. Код АТС С01Е В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мельдоний — структурный аналог γ-бутиробетаина — вещества, которое является предшественником карнитина. Препарат, подавляя активность γ-бутиробетаингидроксилазы, снижает биосинтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через мембраны клеток, препятствует накоплению в клетках активированных форм недоокисленных жирных кислот — производных ацилкарнитина А, таким образом предупреждая их неблагоприятное действие.
Мельдоний восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его потребления в клетках; предупреждает нарушение транспорта АТФ, одновременно с этим активирует гликолиз, что происходит без дополнительного потребления кислорода.
В результате уменьшения концентрации карнитина усиленно синтезируется γ-бутиробетаин, которому присущи сосудорасширяющие свойства.
Механизм действия мельдония определяет широкий спектр его фармакологических эффектов. Он повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения.
Препарат обладает выраженным кардиопротекторное действие. При сердечной недостаточности он улучшает сократительную способность миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке. При стабильной стенокардии II и III функционального класса повышает физическую работоспособность больных и снижает частоту приступов стенокардии.
При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения мельдоний улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, воздействуя на перераспределение мозгового кровотока в пользу ишемизированного участка.
Мельдонию свойственна также тонизирующее действие на ЦНС, он устраняет функциональные нарушения соматической и вегетативной нервной системы, в том числе при абстинентном синдроме у больных хроническим алкоголизмом. Препарат также оказывает положительное влияние на дистрофически измененные сосуды сетчатки и на клеточный иммунитет.
Фармакокинетика.
После введения максимальная концентрация в плазме крови достигается через 10–15 мин. Препарат метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. Период полувыведения при приеме зависит от дозы и в среднем составляет 3–6 часов. При длительном применении препарата период полувыведения частично увеличивается.
Показания
В составе комплексной терапии ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность) и дисгормональной кардиомиопатии; острые и хронические нарушения кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и хроническая недостаточность мозгового кровообращения); гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая); сниженная работоспособность, физическое перенапряжение; абстинентный синдром при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к мельдонию, повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), органические поражения центральной нервной системы (ЦНС).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает действие сердечных гликозидов, нитроглицерина, нифедипина, блокаторов β-адреноблокаторов и других антигипертензивных средств и коронародилататоров. Совместим с антиангинальными, антиагрегантными, антиаритмическими, антикоагулянтными средствами. Возможно назначение вместе с сердечными гликозидами, диуретиками, бронхолитиками.
Способ применения и дозы
Пути введения — внутривенно и парабульбарно.
Сердечно-сосудистые заболевания.
В составе комплексной терапии 500 мг-1 г в сутки (5–10 мл раствора для инъекций), применяя всю дозу сразу или разделив ее на 2 введения. Курс лечения — 4–6 недель.
Нарушение мозгового кровообращения.
Острая фаза — по 500 г (5 мл раствора для инъекций) 1 раз в сутки в течение 10 дней, в дальнейшем переходят на прием внутрь. Общий курс лечения — 4–6 недель.
Хронические нарушения — применяют перорально лекарственную форму.
Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.
Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки.
Парабульбарно по 0,5 мл раствора для инъекций 1 раз в сутки в течение 10 дней.
Умственные и физические перегрузки.
По 500 мг (5 мл раствора для инъекций) внутривенно 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 недели.
Хронический алкоголизм.
Внутривенно по 500 мг (5 мл раствора для инъекций) 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.
Дети
Опыта применения у детей нет.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, аритмия, изменения артериального давления.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия.
Со стороны ЦНС: редко — головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, парестезии, тремор, возбуждение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсические явления, металлический привкус во рту, сухость во рту или гиперсаливация.
Аллергические реакции: редко — покраснение и зуд кожи, крапивница, сыпь, ангионевротический отек, очень редко — анафилактический шок.
Со стороны дыхательной системы: одышка, сухой кашель.
Общие нарушения и реакции в месте введения: гиперемия, боль в месте введения.
Другие: озноб, боль в груди, слабость, гипертермия, потливость.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Упаковка
Флаконы по 5 мл по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 или 2 контурные упаковки в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».
Местонахождение
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.