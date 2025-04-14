Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1140,70
Экономия при брони: -174,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -91,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1065,65
Экономия при брони: -67,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1072,86
Экономия при брони: -69,72 грн
1003,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1084,55
Экономия при брони: -80,25 грн
1004,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1052,94
Экономия при брони: -56,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1139,70
Экономия при брони: -173,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1123,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
958,72
Экономия при брони: -58,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1073,98
Экономия при брони: -73,15 грн
1000,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1140,70
Экономия при брони: -174,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1055,28
Экономия при брони: -56,25 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 8
8.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
8.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1104,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
8.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1107,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
843,50
Экономия при брони: -45,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -91,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -91,90 грн