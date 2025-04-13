Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1138,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1057,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1111,83
Экономия при брони: -44,30 грн
1067,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1004,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1069,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1106,02
Экономия при брони: -58,85 грн
1047,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1140,70
Экономия при брони: -115,50 грн
1025,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
690,72
Экономия при брони: -75,60 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1031,00 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -32,70 грн
1025,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1017,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1076,50
Экономия при брони: -54,47 грн
1022,03 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1021,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1175,92
Экономия при брони: -178,73 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1140,80
Экономия при брони: -115,10 грн
1025,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -33,20 грн
1025,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1101,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1111,78
Экономия при брони: -40,49 грн
1071,29 грн