Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1055,18
Экономия при брони: -56,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1065,85
Экономия при брони: -54,77 грн
1011,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
947,47
Экономия при брони: -72,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -62,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1139,70
Экономия при брони: -143,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1082,41
Экономия при брони: -84,27 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1085,16
Экономия при брони: -79,79 грн
1005,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1064,02
Экономия при брони: -58,57 грн
1005,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
575,60
Экономия при брони: -77,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -155,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1072,56
Экономия при брони: -70,60 грн
1001,96 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1061,07
Экономия при брони: -61,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1051,42
Экономия при брони: -50,30 грн
1001,12 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1040,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1059,00 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
5.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1053,00 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -155,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
681,36
Экономия при брони: -83,82 грн