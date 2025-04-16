Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1171,86
Экономия при брони: -38,09 грн
1133,77 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1118,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
690,72
Экономия при брони: -101,76 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1041,11
Экономия при брони: -54,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1088,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1043,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1004,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1175,50
Экономия при брони: -193,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1072,56
Экономия при брони: -93,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1084,65
Экономия при брони: -90,69 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1139,70
Экономия при брони: -158,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -169,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1175,50
Экономия при брони: -193,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1080,58
Экономия при брони: -94,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1001,10 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1059,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1099,33
Экономия при брони: -57,90 грн
1041,43 грн