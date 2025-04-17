Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1122,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1053,35
Экономия при брони: -55,74 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1046,95
Экономия при брони: -67,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -162,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -162,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -162,90 грн
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Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
570,35
Экономия при брони: -79,90 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1139,70
Экономия при брони: -178,60 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1140,70
Экономия при брони: -179,60 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
569,85
Экономия при брони: -89,30 грн
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1026,50 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1055,18
Экономия при брони: -51,93 грн
1003,25 грн
Подорожник
Десна, ул. Франко Ивана, 46
72.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1131,30
Экономия при брони: -88,70 грн
1042,60 грн
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -190,10 грн
Подорожник
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
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Аптека копейка
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Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
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Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
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