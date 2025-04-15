Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1175,50
Экономия при брони: -194,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,50
Экономия при брони: -77,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -77,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
230,24
Экономия при брони: -34,08 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1131,30
Экономия при брони: -150,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1070,32
Экономия при брони: -61,24 грн
1009,08 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -170,40 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -170,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
565,65
Экономия при брони: -75,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1052,54
Экономия при брони: -48,60 грн
1003,94 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -170,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
641,22
Экономия при брони: -31,64 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
317,52
Экономия при брони: -23,28 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
683,82
Экономия при брони: -95,34 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1016,21 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1151,20
Экономия при брони: -170,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
341,02
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1139,70
Экономия при брони: -158,90 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез