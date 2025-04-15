Милдракор-Новофарм (Mildracor-Novofarm)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1000,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1070,73
Экономия при брони: -115,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,53
Экономия при брони: -104,69 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1040,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Космическая, 120
8.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1068,90
Экономия при брони: -82,02 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
980,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
9.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1069,61
Экономия при брони: -72,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
11.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1175,50
Экономия при брони: -204,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Рубана, 23
11.6 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
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Экономия при брони: -46,84 грн
1011,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -87,80 грн
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Закроется через 58 мин
Соленое, ул. Героев Украины, 34
45.7 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1071,74
Экономия при брони: -72,26 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -92,40 грн
Подорожник
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1058,40
Экономия при брони: -92,40 грн