линезолид является обратимым неселективным ингибитором МАО, однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, препарат не проявляет антидепрессивного эффекта. Данные по взаимодействию и безопасности препарата Линелид при назначении пациентам с сопутствующими заболеваниями или принимающим сопутствующие препараты, которые могут обусловить риск угнетения МАО, ограничены. Поэтому в описанных обстоятельствах применять Линелид не рекомендуется, кроме тех случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга пациента.

Пациентов следует предупредить о необходимости воздерживаться от приема пищи, богатой тирамином.

Каждый миллилитр р-ра содержит 45,7 мг (13,7 г/300 мл) глюкозы. На это необходимо обращать внимание пациентов с сахарным диабетом или другими состояниями, характеризующимися нарушенной толерантностью к глюкозе. Каждый миллилитр р-ра также содержит 0,38 г (114 г/300 мл) натрия.

Сообщалось об обратимой миелосупрессии у некоторых пациентов, получавших линезолид (анемия, тромбоцитопения, лейкопения и панцитопения), выраженность которой может зависеть от дозы препарата и продолжительности лечения. В случаях с известным результатом после отмены линезолида нарушенные гематологические показатели возвращались к уровню, отмечаемому до начала лечения. Риск развития этих эффектов может быть связан с длительностью лечения. Тромбоцитопения может возникать чаще у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, независимо от того, находится ли пациент на диализе. Поэтому следует проводить мониторинг показателей развернутого клинического анализа крови у пациентов с: уже существующей анемией, гранулоцитопенией, тромбоцитопенией; принимающих препараты, способные снижать уровень гемоглобина или уменьшать количество тромбоцитов в периферической крови или подавлять их функцию; тяжелой почечной недостаточностью; повышенным риском возникновения кровотечений; ранее выявленной миелосупрессией; получающих линезолид в течение более 2 нед. Линелид может быть назначен таким пациентам только при наличии возможности постоянного мониторинга уровня гемоглобина, показателей развернутого анализа крови и тромбоцитов. При значительной миелосупрессии во время терапии линезолидом лечение необходимо прекратить, за исключением случаев, когда продолжение лечения признано крайне необходимым. В таких случаях следует осуществлять интенсивный мониторинг показателей развернутого анализа крови и выработать соответствующую стратегию ведения пациента.

Дополнительно рекомендуется проводить мониторинг показателей развернутого анализа крови (включая уровень гемоглобина, тромбоцитов, общее и дифференциальное количество лейкоцитов) у пациентов, принимающих линезолид 1 раз в неделю, независимо от исходных показателей развернутого анализа крови.

В ходе исследований сообщалось о более высоком уровне развития серьезной анемии у пациентов, принимавших линезолид дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней. Эти больные чаще нуждались в гемотрансфузии. О случаях анемии, требующих гемотрансфузии, сообщалось и в период постмаркетингового наблюдения. Большинство случаев возникало у пациентов, принимавших линезолид дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней.

Сообщалось о развитии лактатного ацидоза при применении линезолида. Пациенты, принимающие линезолид, у которых повторно возникает тошнота или рвота, ацидоз по неопределенной причине или снижение уровня бикарбонатов в крови, требуют неотложного медицинского обследования.

Повышенный уровень смертности отмечался у пациентов, принимавших линезолид, по сравнению с комбинацией ванкомицин/диклоксациллин/оксациллин, в рамках открытого рандомизированного клинического исследования у тяжелобольных с катетерными септическими инфекциями, вызванными грамположительными возбудителями. Сравнивали лечение с применением линезолида (600 мг каждые 12 ч в/в или внутрь) и ванкомицина (1 г каждые 12 ч) или оксациллина (2 г в/в каждые 6 ч)/диклоксацилина (500 мг перорально каждые 6 ч) при продолжительности лечения от 7 до 28 сут. Частота случаев смерти в этом исследовании составила 78/363 (21,5%) и 58/363 (16,0%) при применении линезолида и препаратов сравнения соответственно. На основании результатов логистической регрессии ожидаемый относительный риск составляет 1,426 [95% доверительный интервал — 0,970; 2,098]. Хотя причинная связь не установлена, отмечаемый дисбаланс возникал чаще у пациентов, получавших линезолид, и у которых до начала лечения были идентифицированы грамотрицательные возбудители или смешанная грамотрицательная и грамположительная инфекция, или возбудитель не был идентифицирован.

Контролируемые клинические исследования не включали пациентов с диабетическим поражением стопы, пролежнями, ишемическими поражениями, тяжелыми ожогами или гангреной. Поэтому опыт применения линезолида для лечения этих состояний ограничен. У пациентов, которые были рандомизированы для лечения линезолидом, и у которых до начала лечения были идентифицированы лишь грамположительные возбудители инфекции, включая подгруппу пациентов с грамположительной бактериемией, отмечалась такая же частота выживания, как и у больных группы препарата сравнения.

Линезолид не проявляет клинической активности в отношении грамотрицательных возбудителей, поэтому его применение при инфекциях, вызванных этими микроорганизмами, не показано. В случае установленной или подозреваемой сопутствующей грамотрицательной инфекции показано применение специфической в отношении грамотрицательных микроорганизмов противомикробной терапии. Линезолид следует применять с осторожностью у пациентов с высоким риском развития системных инфекций, угрожающих жизни, в частности, при инфекциях, вызванных установленным центральным венозным катетером, у пациентов отделений интенсивной терапии. Применение линезолида у больных с септической инфекцией, вызванной установленным венозным катетером, не одобрено. Линелид следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

У пациентов с тяжелым поражением печени рекомендуется применять Линелид лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза от приема препарата превышает потенциальный риск.

О случаях псевдомембранозного колита сообщалось при применении почти всех антибактериальных препаратов, включая линезолид; степень его тяжести может варьировать от незначительного до представляющего угрозу для жизни. О диарее, связанной с Clostridium difficile, сообщалось при применении почти всех противомикробных средств, включая линезолид, степень ее тяжести может варьировать от незначительной диареи до фатального колита. Лечение антибактериальными средствами нарушает нормальный состав микрофлоры толстого кишечника, что ведет к чрезмерному росту C. difficile. C. difficile продуцирует токсины А и В, которые вызывают развитие диареи. Гипертоксин, продуцируемый штаммами C. difficile, приводит к повышению заболеваемости и смертности, поскольку эти инфекции могут быть рефрактерными к антимикробной терапии и может потребоваться проведение колэктомии. Диарея, связанная с C. difficile, должна быть заподозрена у всех пациентов с диареей, возникшей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно собирать анамнез, поскольку случаи ассоциированной с C. difficile диареи могут развиваться через более чем 2 мес после приема антибактериальных средств. Сообщалось о случаях периферической и оптической невропатии у пациентов, принимавших линезолид, чаще — при применении препарата дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней. В случаях оптической нейропатии, которая прогрессировала до потери зрения, пациенты получали препарат в течение периода, превышающего максимальный рекомендуемый срок лечения. В случае возникновения таких симптомов, как снижение остроты зрения, изменение восприятия цветов, нечеткость зрения или дефекты полей зрения, рекомендовано срочное офтальмологическое обследование. Функцию зрения следует контролировать у всех пациентов, принимающих линезолид в течение длительного периода (≥3 мес), и у всех пациентов, которые жалуются на возникновение новых симптомов со стороны органа зрения, независимо от длительности терапии линезолидом. В случае развития периферической невропатии или невропатии зрительного нерва следует взвесить целесообразность дальнейшего применения линезолида и связанный с этим потенциальный риск. Редко сообщалось о случаях возникновения судорог у пациентов, принимавших линезолид. В большинстве случаев — о наличии в анамнезе судорожных припадков или факторов риска возникновения судорог.

Поступали спонтанные сообщения о случаях серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических средств, включая антидепрессанты, в частности, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRIs). Когда одновременное применение препарата Линелид и серотонинергических средств является клинически необходимым, пациент должен находиться под постоянным контролем для своевременного выявления признаков и симптомов серотонинового синдрома, таких как когнитивная дисфункция, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации движений. При возникновении указанных признаков и симптомов необходимо рассмотреть вопрос о прекращении применения одного из двух или обоих препаратов. После отмены серотонинергического препарата указанная симптоматика может исчезнуть.

Линелид обратимо снижает фертильность и предопределяет анормальную морфологию спермы у взрослых самцов крыс при уровнях экспозиции, примерно равных таковым у человека. О возможном влиянии препарата на репродуктивную систему человека сведений нет.

Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования у беременных не проводились, поэтому назначать линезолид беременным можно только в случае, если ожидаемая польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода.

Неизвестно, экскретируется ли линезолид в грудное молоко, поэтому следует с осторожностью назначать линезолид женщинам в период кормления грудью.

Дети. Препарат применяют с первых дней жизни.

Дети и подростки (в возрасте до 18 лет): у подростков (в возрасте от 12 до 17 лет) фармакокинетика линезолида аналогична таковой у взрослых при применении препарата в дозе 600 мг. Таким образом, у подростков, получающих препарат в дозе 600 мг каждые 12 ч ежедневно, будет отмечаться такая же экспозиция, как и у взрослых при приеме препарата в той же дозе.

В возрасте от 1 нед до 12 лет назначение препарата в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч ежедневно обеспечивает экспозицию, что приближается к той, которая достигается у взрослых при назначении препарата в дозе 600 мг 2 раза в сутки.

У новорожденных в возрасте до 1 нед системный клиренс линезолида (из расчета на 1 кг массы тела) быстро растет в течение 1-й недели жизни. Таким образом, у новорожденных, получающих препарат в дозе 10 мг/кг каждые 8 ч ежедневно, отмечается более высокая системная экспозиция препарата в 1-й день после рождения. Однако не ожидается чрезмерной кумуляции препарата в организме при такой дозировке в течение 1-й недели жизни (вследствие быстрорастущего клиренса препарата в первые 7 дней жизни).

Влияние на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами. Влияние линезолида на способность управлять транспортом или работать с механизмами не оценивалось системно.