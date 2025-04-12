Линелид (Linelid®)
Линелид инструкция по применению
Состав
Линезолид - 2 мг/мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Линезолид является синтетическим антибактериальным средством, принадлежащим к новому классу противомикробных препаратов — оксазолидинонов. In vitro активен в отношении аэробных грамположительных, некоторых грамотрицательных бактерий и анаэробных микроорганизмов.
Линезолид селективно ингибирует синтез белка в бактериальных клетках: связывается с участком на бактериальной рибосоме (23S субъединица с 50S) и препятствует образованию функционального инициирующего комплекса 70S, который является важным компонентом процесса трансляции.
К линезолиду чувствительны следующие микроорганизмы: грамположительные аэробы Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus; коагулазоотрицательные стафилококки Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, стрептококки группы С, стрептококки группы G; грамположительные анаэробы Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus sрp.
Резистентные микроорганизмы: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria species, Enterobacteriaceae, Pseudomonas sрp.
Фармакокинетика. (S)-линезолид биологически активен и метаболизируется в организме с образованием неактивных производных. Растворимость линезолида в воде составляет примерно 3 мг/мл и не зависит от рН в диапазоне 3–9. Сmax и Сmin линезолида в плазме крови (среднее значение и [стандартное отклонение]) в равновесном состоянии после введения препарата 2 раза в сутки в дозе 600 мг составляли 15,1 [2,5] мг/л и 3,68 [2,68] мг/л соответственно.
Распределение в организме
Объем распределения в равновесном состоянии у здоровых добровольцев составлял в среднем 40-50 л, что примерно соответствует общему количеству жидкости в теле. Степень связывания с белками плазмы крови составляет приблизительно 31% и не зависит от концентрации препарата в плазме крови.
Концентрации линезолида определялись в различных жидкостях организма у ограниченного количества лиц в рамках исследований у добровольцев при курсовом применении препарата. Отношение концентрации линезолида в слюне и поте к концентрации в плазме крови составляло 1,2:1 и 0,55:1 соответственно. Отношение концентрации в бронхоальвеолярной лаважной жидкости и в альвеолярных клетках легких к Сmax в плазме крови в равновесном состоянии составляло 4,5:1 и 0,15:1 соответственно.
Фармакокинетические данные, полученные у детей с вентрикулоперитонеальнимы шунтами, демонстрировали вариабельность концентраций линезолида в СМЖ после однократного и многократного применения препарата; стабильная терапевтическая концентрация в СМЖ не достигалась и не поддерживалась. Поэтому применение линезолида для эмпирической противомикробной терапии у детей с инфекциями ЦНС не рекомендуется.
Метаболизм
Линезолид метаболизируется преимущественно путем окисления морфолинового кольца с образованием 2 неактивных производных карбоксильной кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтоксиуксусной кислоты (PNU-142300) и метаболита гидроксиэтилглицина (PNU-142586). Метаболит гидроксиэтилглицин (PNU-142586) является предоминантным метаболитом у человека, который, как полагают, образуется путем неферментативного процесса. Метаболит аминоэтоксиуксусная кислота (PNU-142300) определяется в меньшем количестве. Также идентифицированы другие «малые» неактивные метаболиты.
Выведение
У пациентов с нормальной функцией почек или с незначительной или умеренно выраженной почечной недостаточностью линезолид в равновесном состоянии преимущественно выводится с мочой в виде PNU-142586 метаболита (40%), в неизмененном виде (30%) и в виде PNU-142300 метаболита (10% ). Препарат в неизмененном виде в кале практически не определяется, тогда как доля каждого из основных метаболитов, PNU-142586 и PNU-142300, составляет 6% и 3% соответственно. Т½ линезолида в среднем составляет 5–7 ч. Непочечный клиренс составляет примерно 65% от общего клиренса линезолида. Незначительная степень нелинейности клиренса отмечается при повышении дозы линезолида. Очевидно, это является следствием более низкого почечного и непочечного клиреса при высоких концентрациях линезолида. Однако эта разница в клиренсе незначительна и не отображается непосредственно на Т½.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью: после однократного введения в дозе 600 мг отмечалось 7–8-кратное повышение системной экспозиции 2 основных метаболитов линезолида в плазме крови пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин). Однако значение экспозиции по показателю AUC для исходного соединения оставалось неизмененным. Хотя определенное количество основных метаболитов линезолида выводится из организма при проведении гемодиализа, уровень метаболитов в плазме крови после однократного введения в дозе 600 мг все еще оставался выше после гемодиализа, чем у пациентов с нормальной функцией почек или с незначительной или умеренно выраженной почечной недостаточностью. У 24 пациентов с выраженной почечной недостаточностью, 21 из которых находился на регулярном гемодиализе, Сmax 2 основных метаболитов в плазме крови через несколько дней приема препарата были примерно в 10 раз выше тех концентрации, которые отмечались у пациентов с нормальной функцией почек. Максимальные уровни линезолида в плазме крови не нарушались. Клиническое значение этих наблюдений не установлено, поскольку до сих пор доступны лишь ограниченные данные.
Пациенты с печеночной недостаточностью: ограниченные данные указывают на то, что фармакокинетика линезолида, PNU-142300 и PNU-142586 не нарушается у пациентов с незначительной или умеренно выраженной печеночной недостаточностью (класс А или В по шкале Чайлд-Пью). Фармакокинетические параметры линезолида у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по Чайлд-Пью) не изучали. Поскольку линезолид метаболизируется путем неферментативного процесса, не ожидается, что недостаточность функции печени существенно повлияет на его метаболизм.
Пациенты пожилого возраста: фармакокинетика линезолида у лиц в возрасте старше 65 лет существенно не изменяется.
Женщины: для женщин характерен более низкий объем распределения, чем для мужчин, а средний клиренс (скорректированный по массе тела) снижен примерно на 20%. Концентрации в плазме крови выше у женщин, что частично может объясняться разницей в массе тела. Поскольку среднее значение Т½ у мужчин и женщин существенно не отличается, не ожидается, что концентрация в плазме крови женщин может существенно превышать ту, которая хорошо переносится, следовательно в коррекции дозы необходимости нет.
Показания Линелид
лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами анаэробных и аэробных грамположительных микроорганизмов, включая инфекции, сопровождающиеся бактериемией, такие как:
- нозокомиальная (госпитальная) пневмония;
- внегоспитальная пневмония;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции, вызванные энтерококками, включая резистентные к ванкомицину штаммы Enterococcus faecium и faecalis.
Если возбудители инфекции включают грамотрицательные микроорганизмы, клинически показано назначение комбинированной терапии.
Применение Линелид
перед применением препарата следует провести кожную пробу на чувствительность к линезолиду. Линелид применяют 2 раза в сутки. Р-р для инфузий следует вводить в течение 30–120 мин.
Пациенты, лечение которых было начато с введения Линелида в виде в/в инфузий, могут быть переведены на лечение линезолидом в форме для перорального применения. В таком случае подбора дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при приеме внутрь составляет почти 100%.
Рекомендуемые дозы для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
|Показания
|Доза и способ введения
|Рекомендуемая длительность лечения, сут
|Нозокомиальная пневмония (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|600 мг каждые 12 ч
|10–14
|Негоспитальная пневмония (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|Инфекции кожи и мягких тканей (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|Энтерококковые инфекции (включая ванкомицин-резистентные штаммы и формы, которые сопровождаются бактериемией)
|600 мг в/в каждые 12 ч
|14–28
Дозы, рекомендуемые для детей (от рождения* до 11 лет включительно)
|Показания
|Доза и способ введения
|Рекомендуемая длительность лечения, сут
|Нозокомиальная пневмония (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|10 мг/кг в/в каждые 8 ч
|10–14
|Негоспитальная пневмония (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|Инфекции кожи и мягких тканей (включая формы, которые сопровождаются бактериемией)
|Энтерококковые инфекции (включая ванкомицин-резистентные штаммы и формы, которые сопровождаются бактериемией)
|10 мг/кг в/в каждые 8 ч
|14–28
*Недоношенные новорожденные в возрасте до 7 дней (<34 нед гестации) имеют более низкий системный клиренс линезолида и более высокий показатель AUC, чем доношенные новорожденные и дети более старшего возраста. Недоношенные новорожденные в возрасте старше 7 дней имеют показатели клиренса линезолида и AUC, подобные таковым у доношенных и детей более старшего возраста.
Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также от клинического эффекта.
Указания по применению. В/в инфузию проводят в течение 30–120 мин.
Нельзя соединять инфузионные пакеты последовательно. Непосредственно перед применением удалить защитную упаковку, примерно 1 мин сжимать пакет, чтобы убедиться в его целостности. Если пакет протекает, то р-р нестерильный. Остатки неиспользованного р-ра следует утилизировать. Не использовать частично заполненные упаковки.
Совместимые растворы для инфузий: 5% р-р декстрозы для инъекций, 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций, р-р Рингера лактатный для инъекций.
Пациенты пожилого возраста: нет необходимости в коррекции дозы.
Пациенты с почечной недостаточностью: не требуется коррекции дозы.
Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (в частности с клиренсом креатинина <30 мл/мин): в коррекции дозы необходимости нет.
В связи с неизвестной клинической значимостью высокой экспозиции (до 10 раз) 2 основных метаболитов линезолида у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью у таких больных линезолид необходимо применять с осторожностью и лишь в том случае, когда ожидаемая польза терапии превышает потенциальный риск. Около 30% от принятой дозы линезолида выводится в течение 3-часового гемодиализа, поэтому Линелид следует вводить после проведения диализа пациентам, получающим такое лечение. Основные метаболиты линезолида выводятся из организма при проведении гемодиализа, однако концентрации этих метаболитов все же остаются значительно выше после процедуры диализа, чем концентрации, выявляемые у пациентов с нормальной функцией почек или незначительно или умеренно выраженной почечной недостаточностью. Таким образом, Линелид следует с осторожностью назначать пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, и только в том случае, когда ожидаемая польза от терапии превышает потенциальный риск.
Отсутствует клинический опыт применения линезолида у пациентов, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе или альтернативном лечении по причине почечной недостаточности (ином, чем гемодиализ).
Пациенты с печеночной недостаточностью: в коррекции дозы необходимости нет. Однако клинические данные по этому вопросу ограничены, поэтому рекомендуется назначать линезолид только тогда, когда ожидаемая польза от лечения превышает потенциальный риск.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к линезолиду или любому другому компоненту препарата. Линелид не следует применять у пациентов, принимающих препараты, которые подавляют моноаминоксидазу А и В (например фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид) или на протяжении 2 нед после приема таких препаратов.
За исключением случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга АД, Линелид не следует назначать пациентам с такими сопутствующими клиническими состояниями или сопутствующим приемом следующих препаратов:
- неконтролируемая АГ, феохромоцитома, карциноид, тиреотоксикоз, биполярная депрессия, шизоаффективные расстройства, острые эпизоды головокружения;
- ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1-рецепторов серотонина (триптаны), прямые и непрямые симпатомиметики (включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), допаминергические соединения (допамин, добутамин), петидин или буспирон.
Побочные эффекты
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз (в частности, оральный и вагинальный кандидоз) или грибковые инфекции; нечасто — вагинит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто (в соответствии с клиническими сообщениями) — эозинофилия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.
Психические расстройства: нечасто — бессонница.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, перверсии вкуса (металлический привкус); нечасто — головокружение, гипестезия, парестезия.
Со стороны органа зрения: нечасто — ухудшение зрения.
Со стороны органа слуха: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердечно–сосудистой системы: нечасто — АГ, флебит/тромбофлебит.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота, рвота; нечасто — локальная или разлитая боль в животе, запор, сухость во рту, диспепсия, гастрит, глоссит, послабление стула, панкреатит, стоматит, изменение цвета языка.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — аномальные функциональные печеночные пробы.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — дерматит, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нечасто — полиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — вульвовагинальные нарушения.
Общие нарушения и расстройства в месте введения: нечасто — лихорадка, повышенная утомляемость, боль в месте инъекции, жажда, локальная боль.
Лабораторные показатели:
Биохимия: часто — повышение АлАT, АсАТ, ЛДГ, ЩФ, азота мочевины крови, КФК, липазы, амилазы или глюкозы без голодания; снижение общего белка, альбумина, натрия и кальция; повышение или снижение калия или бикарбоната.
Нечасто — повышение общего билирубина, креатинина, натрия или кальция; снижение глюкозы без голодания; повышение или снижение хлоридов.
Гематология: часто — повышение содержания нейтрофилов и эозинофилов; снижение уровня гемоглобина, гематокрита или уменьшение количества эритроцитов; увеличение или уменьшение количества тромбоцитов или лейкоцитов.
Нечасто — увеличение количества ретикулоцитов. Уменьшение количества нейтрофилов.
Следующие побочные реакции расценивались как серьезные в изолированных случаях: локализованная боль в животе, транзиторные ишемические атаки, АГ, панкреатит и почечная недостаточность.
В ходе клинических исследований сообщалось об одном случае аритмии (тахикардия), который был обусловлен применением препарата. В контролируемых клинических исследованиях, в которых линезонид назначался на период ≤28 дней, у <0,1% пациентов отмечалась анемия. В программе лечения больных с инфекциями, угрожающими жизни, и сопутствующими заболеваниями процент пациентов, у которых развилась анемия при приеме линезонида в течение до 28 дней, составлял 2,5% по сравнению с 12,3%, когда лечение продолжалось в течение более чем 28 дней.
Постмаркетинговый опыт
Со стороны крови и лимфатической системы: анемия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, панцитопения и миелосупрессия. Среди случаев анемии больше пациентов нуждались в гемотрансфузии при лечении препаратом Линелид дольше рекомендованного периода 28 дней.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия.
Нарушение трофики и метаболизма: лактат-ацидоз.
Со стороны нервной системы: периферическая нейропатия, судороги, серотониновый синдром. Среди пациентов, применявших линезонид, сообщалось о периферической нейропатии. Такие сообщения были преимущественно от больных, принимавших препарат дольше рекомендованного периода — 28 дней.
Среди пациентов, применявших линезонид, сообщалось о случаях судорог. В большинстве случаев у больного в анамнезе были судороги или факторы риска их развития.
Сообщалось о случаях серотонинового синдрома.
Со стороны органа зрения: нейропатия зрительного нерва, которая иногда прогрессировала до потери зрения (случаи отмечались преимущественно у пациентов, получавших препарат дольше максимального рекомендованного периода его применения, который составляет 28 дней).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, буллезные поражения кожи, такие как синдром Стивенса — Джонсона.
Особые указания
линезолид является обратимым неселективным ингибитором МАО, однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, препарат не проявляет антидепрессивного эффекта. Данные по взаимодействию и безопасности препарата Линелид при назначении пациентам с сопутствующими заболеваниями или принимающим сопутствующие препараты, которые могут обусловить риск угнетения МАО, ограничены. Поэтому в описанных обстоятельствах применять Линелид не рекомендуется, кроме тех случаев, когда есть возможность тщательного наблюдения и мониторинга пациента.
Пациентов следует предупредить о необходимости воздерживаться от приема пищи, богатой тирамином.
Каждый миллилитр р-ра содержит 45,7 мг (13,7 г/300 мл) глюкозы. На это необходимо обращать внимание пациентов с сахарным диабетом или другими состояниями, характеризующимися нарушенной толерантностью к глюкозе. Каждый миллилитр р-ра также содержит 0,38 г (114 г/300 мл) натрия.
Сообщалось об обратимой миелосупрессии у некоторых пациентов, получавших линезолид (анемия, тромбоцитопения, лейкопения и панцитопения), выраженность которой может зависеть от дозы препарата и продолжительности лечения. В случаях с известным результатом после отмены линезолида нарушенные гематологические показатели возвращались к уровню, отмечаемому до начала лечения. Риск развития этих эффектов может быть связан с длительностью лечения. Тромбоцитопения может возникать чаще у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, независимо от того, находится ли пациент на диализе. Поэтому следует проводить мониторинг показателей развернутого клинического анализа крови у пациентов с: уже существующей анемией, гранулоцитопенией, тромбоцитопенией; принимающих препараты, способные снижать уровень гемоглобина или уменьшать количество тромбоцитов в периферической крови или подавлять их функцию; тяжелой почечной недостаточностью; повышенным риском возникновения кровотечений; ранее выявленной миелосупрессией; получающих линезолид в течение более 2 нед. Линелид может быть назначен таким пациентам только при наличии возможности постоянного мониторинга уровня гемоглобина, показателей развернутого анализа крови и тромбоцитов. При значительной миелосупрессии во время терапии линезолидом лечение необходимо прекратить, за исключением случаев, когда продолжение лечения признано крайне необходимым. В таких случаях следует осуществлять интенсивный мониторинг показателей развернутого анализа крови и выработать соответствующую стратегию ведения пациента.
Дополнительно рекомендуется проводить мониторинг показателей развернутого анализа крови (включая уровень гемоглобина, тромбоцитов, общее и дифференциальное количество лейкоцитов) у пациентов, принимающих линезолид 1 раз в неделю, независимо от исходных показателей развернутого анализа крови.
В ходе исследований сообщалось о более высоком уровне развития серьезной анемии у пациентов, принимавших линезолид дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней. Эти больные чаще нуждались в гемотрансфузии. О случаях анемии, требующих гемотрансфузии, сообщалось и в период постмаркетингового наблюдения. Большинство случаев возникало у пациентов, принимавших линезолид дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней.
Сообщалось о развитии лактатного ацидоза при применении линезолида. Пациенты, принимающие линезолид, у которых повторно возникает тошнота или рвота, ацидоз по неопределенной причине или снижение уровня бикарбонатов в крови, требуют неотложного медицинского обследования.
Повышенный уровень смертности отмечался у пациентов, принимавших линезолид, по сравнению с комбинацией ванкомицин/диклоксациллин/оксациллин, в рамках открытого рандомизированного клинического исследования у тяжелобольных с катетерными септическими инфекциями, вызванными грамположительными возбудителями. Сравнивали лечение с применением линезолида (600 мг каждые 12 ч в/в или внутрь) и ванкомицина (1 г каждые 12 ч) или оксациллина (2 г в/в каждые 6 ч)/диклоксацилина (500 мг перорально каждые 6 ч) при продолжительности лечения от 7 до 28 сут. Частота случаев смерти в этом исследовании составила 78/363 (21,5%) и 58/363 (16,0%) при применении линезолида и препаратов сравнения соответственно. На основании результатов логистической регрессии ожидаемый относительный риск составляет 1,426 [95% доверительный интервал — 0,970; 2,098]. Хотя причинная связь не установлена, отмечаемый дисбаланс возникал чаще у пациентов, получавших линезолид, и у которых до начала лечения были идентифицированы грамотрицательные возбудители или смешанная грамотрицательная и грамположительная инфекция, или возбудитель не был идентифицирован.
Контролируемые клинические исследования не включали пациентов с диабетическим поражением стопы, пролежнями, ишемическими поражениями, тяжелыми ожогами или гангреной. Поэтому опыт применения линезолида для лечения этих состояний ограничен. У пациентов, которые были рандомизированы для лечения линезолидом, и у которых до начала лечения были идентифицированы лишь грамположительные возбудители инфекции, включая подгруппу пациентов с грамположительной бактериемией, отмечалась такая же частота выживания, как и у больных группы препарата сравнения.
Линезолид не проявляет клинической активности в отношении грамотрицательных возбудителей, поэтому его применение при инфекциях, вызванных этими микроорганизмами, не показано. В случае установленной или подозреваемой сопутствующей грамотрицательной инфекции показано применение специфической в отношении грамотрицательных микроорганизмов противомикробной терапии. Линезолид следует применять с осторожностью у пациентов с высоким риском развития системных инфекций, угрожающих жизни, в частности, при инфекциях, вызванных установленным центральным венозным катетером, у пациентов отделений интенсивной терапии. Применение линезолида у больных с септической инфекцией, вызванной установленным венозным катетером, не одобрено. Линелид следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
У пациентов с тяжелым поражением печени рекомендуется применять Линелид лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза от приема препарата превышает потенциальный риск.
О случаях псевдомембранозного колита сообщалось при применении почти всех антибактериальных препаратов, включая линезолид; степень его тяжести может варьировать от незначительного до представляющего угрозу для жизни. О диарее, связанной с Clostridium difficile, сообщалось при применении почти всех противомикробных средств, включая линезолид, степень ее тяжести может варьировать от незначительной диареи до фатального колита. Лечение антибактериальными средствами нарушает нормальный состав микрофлоры толстого кишечника, что ведет к чрезмерному росту C. difficile. C. difficile продуцирует токсины А и В, которые вызывают развитие диареи. Гипертоксин, продуцируемый штаммами C. difficile, приводит к повышению заболеваемости и смертности, поскольку эти инфекции могут быть рефрактерными к антимикробной терапии и может потребоваться проведение колэктомии. Диарея, связанная с C. difficile, должна быть заподозрена у всех пациентов с диареей, возникшей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно собирать анамнез, поскольку случаи ассоциированной с C. difficile диареи могут развиваться через более чем 2 мес после приема антибактериальных средств. Сообщалось о случаях периферической и оптической невропатии у пациентов, принимавших линезолид, чаще — при применении препарата дольше максимально рекомендованного периода — 28 дней. В случаях оптической нейропатии, которая прогрессировала до потери зрения, пациенты получали препарат в течение периода, превышающего максимальный рекомендуемый срок лечения. В случае возникновения таких симптомов, как снижение остроты зрения, изменение восприятия цветов, нечеткость зрения или дефекты полей зрения, рекомендовано срочное офтальмологическое обследование. Функцию зрения следует контролировать у всех пациентов, принимающих линезолид в течение длительного периода (≥3 мес), и у всех пациентов, которые жалуются на возникновение новых симптомов со стороны органа зрения, независимо от длительности терапии линезолидом. В случае развития периферической невропатии или невропатии зрительного нерва следует взвесить целесообразность дальнейшего применения линезолида и связанный с этим потенциальный риск. Редко сообщалось о случаях возникновения судорог у пациентов, принимавших линезолид. В большинстве случаев — о наличии в анамнезе судорожных припадков или факторов риска возникновения судорог.
Поступали спонтанные сообщения о случаях серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических средств, включая антидепрессанты, в частности, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRIs). Когда одновременное применение препарата Линелид и серотонинергических средств является клинически необходимым, пациент должен находиться под постоянным контролем для своевременного выявления признаков и симптомов серотонинового синдрома, таких как когнитивная дисфункция, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации движений. При возникновении указанных признаков и симптомов необходимо рассмотреть вопрос о прекращении применения одного из двух или обоих препаратов. После отмены серотонинергического препарата указанная симптоматика может исчезнуть.
Линелид обратимо снижает фертильность и предопределяет анормальную морфологию спермы у взрослых самцов крыс при уровнях экспозиции, примерно равных таковым у человека. О возможном влиянии препарата на репродуктивную систему человека сведений нет.
Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования у беременных не проводились, поэтому назначать линезолид беременным можно только в случае, если ожидаемая польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода.
Неизвестно, экскретируется ли линезолид в грудное молоко, поэтому следует с осторожностью назначать линезолид женщинам в период кормления грудью.
Дети. Препарат применяют с первых дней жизни.
Дети и подростки (в возрасте до 18 лет): у подростков (в возрасте от 12 до 17 лет) фармакокинетика линезолида аналогична таковой у взрослых при применении препарата в дозе 600 мг. Таким образом, у подростков, получающих препарат в дозе 600 мг каждые 12 ч ежедневно, будет отмечаться такая же экспозиция, как и у взрослых при приеме препарата в той же дозе.
В возрасте от 1 нед до 12 лет назначение препарата в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 ч ежедневно обеспечивает экспозицию, что приближается к той, которая достигается у взрослых при назначении препарата в дозе 600 мг 2 раза в сутки.
У новорожденных в возрасте до 1 нед системный клиренс линезолида (из расчета на 1 кг массы тела) быстро растет в течение 1-й недели жизни. Таким образом, у новорожденных, получающих препарат в дозе 10 мг/кг каждые 8 ч ежедневно, отмечается более высокая системная экспозиция препарата в 1-й день после рождения. Однако не ожидается чрезмерной кумуляции препарата в организме при такой дозировке в течение 1-й недели жизни (вследствие быстрорастущего клиренса препарата в первые 7 дней жизни).
Влияние на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами. Влияние линезолида на способность управлять транспортом или работать с механизмами не оценивалось системно.
Взаимодействия
линезолид является слабым обратимым неселективным ингибитором МАО. Данные исследований взаимодействия между препаратами и безопасности линезолида при одновременном применении у пациентов, которые принимают препараты, угнетающие МАО, ограничены. Поэтому при таких обстоятельствах применение препарата Линелид не рекомендуется, за исключением случаев наличия возможности постоянного наблюдения и мониторинга пациента.
У нормотензивных здоровых волонтеров, получающих линезолид, может отмечаться незначительное и преходящее усиление прессорного эффекта псевдоэфедрина гидрохлорида или фенилпропаноламина гидрохлорида. Сопутствующее применение линезолида и псевдоэфедрина или фенилпропаноламина приводит к повышению среднего систолического АД на 30–40 мм рт. ст. по сравнению с повышением на 11–15 мм рт. ст. при применении только линезолида, на 14–18 мм рт. ст. при применении только псевдоэфедрина или фенилпропаноламина, на 8–11 мм рт. ст. при применении плацебо. Подобные исследования у субъектов с АГ не проводились. Рекомендуется снижать начальную дозу адренергических средств, таких как допамин или агонисты допамина, и постепенно титровать до достижения желаемого клинического ответа. Очень редко поступали спонтанные сообщения о случаях серотонинового синдрома при одновременном применении линезолида и серотонинергических средств.
Антибиотики: фармакокинетика линезолида не изменялась при одновременном применении с азтреонамом или гентамицином.
Потенциальные взаимодействия между препаратом Линелид и декстрометорфаном изучались у здоровых волонтеров. Им назначали декстрометорфан (2 дозы по 20 мг, примененные отдельно через 4 ч) с линезолидом или без него. У здоровых индивидуумов не отмечалось эффектов серотонинового синдрома (угнетение сознания, делирий, раздражительность, тремор, гиперемия, повышенное потоотделение, гиперпирексия) при одновременном приеме препарата Линелид и декстрометорфана.
Постмаркетинговый опыт: сообщалось об одном случае развития серотонинового синдрома у пациента, принимавшего линезолид и декстрометорфан, который исчез после отмены обоих препаратов. В течение клинического применения линезолида с ингибиторами обратного захвата серотонина редко сообщалось о случаях развития серотонинового синдрома. Не отмечалось значительных прессорных эффектов у индивидуумов, принимавших Линелид и тирамин в дозе <100 мг. Это означает, что необходимо воздержаться от употребления избыточного количества пищи и напитков с высоким содержанием тирамина (твердый сыр, экстракт дрожжей, недистиллированные алкогольные напитки, продукты, содержащие ферментированные соевые бобы, такие как соевый соус).
Линезолид не метаболизируется системой цитохрома Р450 (CYP) и не подавляет ни одну из клинически важных человеческих CYP-изоформ (1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, ЗА4). Аналогично линезолид не индуцирует изоферменты Р450 у крыс. Поэтому при применении линезолида не ожидается CYP 450-индуцированных взаимодействий.
При добавлении варфарина к терапии препаратом Линелид в равновесном состоянии отмечалось 10% снижение среднего максимального международного нормализованного отношения (МНО) в сочетании с 5% снижением AUC. Данных от пациентов, принимавших варфарин и линезолид, недостаточно для оценки клинической значимости этих наблюдений.
Передозировка
в случае передозировки проводят симптоматическое лечение на фоне мероприятий, направленных на поддержание уровня клубочковой фильтрации. При гемодиализе выводится около 30% дозы линезолида.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. После вскрытия пакета содержимое следует применить немедленно.