Киев
Линелид (Linelid®)

Линелид (Linelid®)

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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
131.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
816,42
Экономия при брони: -51,36 грн
765,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
379.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
754,56
Экономия при брони: -35,27 грн
719,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
380.2 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
757,85
Экономия при брони: -33,49 грн
724,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
380.5 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
774,98
Экономия при брони: -38,77 грн
736,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
381.0 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
755,88
Экономия при брони: -33,61 грн
722,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
393.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
708,40
Экономия при брони: -37,87 грн
670,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
480.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
790,24
Экономия при брони: -47,97 грн
742,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
691.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
784,77
Экономия при брони: -39,61 грн
745,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
692.1 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
808,18
Экономия при брони: -31,08 грн
777,10 грн
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