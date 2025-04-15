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Линелид (Linelid
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Линелид (Linelid
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Запорожье
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Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
801,89
Экономия при брони:
-36,83 грн
765,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
434.2 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
773,36
Экономия при брони:
-54,07 грн
719,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
435.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
761,05
Экономия при брони:
-36,69 грн
724,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
435.4 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
771,36
Экономия при брони:
-35,15 грн
736,21
грн
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Аптека копейка
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
436.0 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
756,02
Экономия при брони:
-33,75 грн
722,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
448.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
712,38
Экономия при брони:
-41,85 грн
670,53
грн
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Аптека низких цен
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Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
514.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
788,45
Экономия при брони:
-46,18 грн
742,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
724.8 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
800,80
Экономия при брони:
-55,64 грн
745,16
грн
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Аптека низких цен
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Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
725.7 км
Линелид раствор для инфузий 2 мг/мл контейнер полимерный 300 мл №1
Юрия-Фарм
818,96
Экономия при брони:
-41,86 грн
777,10
грн
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